Gezonder feestje: 6 tips

Genieten van een hapje en een drankje op een (online) feestje moet kunnen. Hetzelfde geldt voor een gezellig etentje. Maar hoe doe je dat als je probeert af te vallen? Of op je gezondheid let? We geven je 6 tips.

Compenseer achteraf

Als je een feestje hebt ben je misschien geneigd om van tevoren minder te eten. Zo slaan veel mensen een maaltijd over omdat ze later die dag taart, bitterballen of chips eten. Helaas is de kans hierdoor groot dat je dan zo’n trek krijgt dat je juist extra veel ongezonde hapjes eet.

Eet of drink daarom iets voordat je uit eten of naar een (online) feestje gaat. Neem bijvoorbeeld een flink glas water of een lekker stuk fruit. Hierdoor stil je de eerste honger en kun je weloverwogen keuzes maken.

Toch wat te veel gegeten? Zoek dan achteraf de balans weer. Dit doe je door de dag na een sociale gelegenheid wat lichtere maaltijden te eten dan normaal. Hiermee compenseer je zonder veel moeite de extra calorieën van de vorige avond.

Maak afspraken met jezelf

Spreek met jezelf van tevoren af hoeveel en wat je gaat eten en drinken. Dan is er minder kans dat je over de schreef gaat. Zo kun je vooraf bepalen welke hapjes je wel en niet wilt eten. En na hoeveel glazen rode wijn je overstapt op spa rood.

Spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat je na ieder wijntje een glas water of light frisdrank drinkt. En kies alleen voor hapjes waar je écht van geniet. Laat de rest van de snacks staan.

Beperk je portiegrootte bij etentjes

De calorieën voor jezelf wat terugschroeven en toch met het hele gezin of vrienden samen eten kan best. Beperk je eigen porties. Neem bijvoorbeeld een kleine hoeveelheid aardappelen en vlees. En schep juist royaal groenten op. Zo eet je toch gezellig met z’n allen aan een (virtuele) tafel.

Hetzelfde geldt voor gourmetten of fonduen. De porties zijn hier al klein. Maar een hoop kleine porties vormen samen één grote. Kies daarom vooral voor groentes en schep tussendoor wat rauwkost op. Drink ook water naast de maaltijd. Verder kun je beter rustig aan doen met stokbrood, kruidenboter en sausjes tussendoor.

Drink water of kies voor alcoholvrij

Een glas wijn of bier bevat al snel zo’n 100 kilocalorieën. Dat is bijna een halve Marsreep. Zorg dat je altijd een glas water naast je alcoholische drankje hebt staan. Zo drink je geen wijn of bier voor de dorst en bespaar je een hoop kilocalorieën.

Probeer ook eens bier of wijn zonder alcohol. Dat scheelt ook flink in de calorieën.

Bekijk onze test alcohol vrij bier en alcoholvrije bubbels

Let op de bereiding

Uit eten gaan of eten bestellen hoeft geen aanslag te zijn op je lijn. Op een (online) menukaart kun je al snel zien welke gerechten veel kilocalorieën bevatten. Ga bijvoorbeeld voor de gekookte en gegrilde opties. En laat de gefrituurde of gebakken varianten links liggen.

Bedenk ook dat porties bij afhaal- of bezorgrestaurants vaak best fors zijn. Laat je dus niet verleiden met allemaal extra’s of bijgerechten. Waarschijnlijk krijg je al meer dan genoeg.

Slim toetje

Als je na een etentje zin hebt in een toetje, kies dan een lichte optie. Je honger is inmiddels al gestild door het diner. Neem bij zoete trek een heerlijke fruitsalade of een bolletje sorbetijs. Of zet een kopje thee of koffie met een bonbon erbij.