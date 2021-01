Gezonder leven met het Pioppi-dieet

Met het Pioppi-dieet kies je voor een mediterraan voedingspatroon en een aangepaste levensstijl. Het dieet is feitelijk een lifestyleplan van 21 dagen, waarbij je minder koolhydraten eet en juist veel eiwitten. Daarnaast staan bewegen en ontspannen centraal.

Wat is het Poippi-dieet?

Met het Pioppi-dieet eet je onbewerkt en puur. Bewerkte voeding en toegevoegde suikers laat je juist staan. Daarnaast zorg je voor voldoende beweging, slaap, ontspanning en sociale momenten. Stress probeer je te vermijden.

Het Pioppi-dieet heeft veel raakvlakken met het Mediterrane dieet en het Paleo-dieet, maar is niet hetzelfde. Het is naast een dieet namelijk ook een leefstijladvies.

De naam komt van het Italiaanse dorpje Pioppi, waar de inwoners gemiddeld een hoge leeftijd bereiken en actief in het leven staan. De Engelse cardioloog Aseem Malhotra heeft de gezonde leefstijl van de dorpelingen van Pioppi omgevormd tot een dieetprogramma van 21 dagen. Je maakt in die periode een start met nieuwe gewoonten. Het idee is dat je deze leefstijl dan die eerste 21 dagen kunt volhouden.

Wat houdt het Pioppi-dieet in?

Met het Pioppi-dieet eet je relatief vet en weinig koolhydraten. Je neemt 3 maaltijden per dag en snackt niet tussendoor. Je eet tot je vol zit, en geen hap meer. Vast onderdeel van het advies is periodiek vasten. Het idee is dat je lichaam dan kan herstellen, vet verbranden en afvalstoffen afvoeren.

Wat eet je?

Het dieet bevat veel groenten en natuurlijke (vette) producten zoals olijfolie, noten, vis en volle yoghurt. Ook eet je vaak eieren. Light-producten zijn uit den boze. Ook suikers en koolhydraten vermijd je. Aardappelen, pasta en brood mag je de eerste 3 weken helemaal niet. Na die 3 weken mag je wel af en toe kleine porties volkorenbrood, volkorenpasta en zilvervliesrijst.

Producten met toegevoegde suikers, bewerkte producten, frisdrank en vruchtensappen zijn verboden. De eerste 3 weken gebruik je helemaal geen suikers, ook geen honing of siropen. Ook bepaalde suikerrijke fruitsoorten neem je niet, zoals ananas en mango.

Wel mag je rood fruit, zoals bessen, bramen en druiven. En vruchten met veel vezels en antioxidanten, zoals appel en tomaat. Ook mag je bij dit dieet 1 glas rode wijn per dag, bij de avondmaaltijd. Verder drink je koffie, thee en water.

Je gebruikt geen oliën uit zaden (zoals zonnebloem- of koolzaadolie). Ook vermijd je producten met meer dan 3 ingrediënten.

Bewegen en ontspannen

Naast gezond eten, zorg je voor voldoende beweging en ontspanning:

Stevig wandelen: minimaal 30 minuten per dag, 5 dagen per week.

Niet stilzitten: niet langer dan 45 minuten achter elkaar stilzitten, neem minipauzes met 2 minuten beweging.

Traplopen en fietsen: in plaats van de lift of de auto.

Sociaal leven: breng regelmatig tijd met familie en vrienden door.

Ontspannen: zoek de natuur op.

Slaap: tenminste 7 uur per nacht.

Voor wie is het dieet (niet) geschikt?

Het dieet is niet geschikt voor vegetariërs of veganisten, vanwege de hoeveelheid vlees en het gebrek aan granen. Flexitariërs kunnen het dieet wel volgen.

Dit dieet heeft vooral als doel gezonder te leven. In theorie kun je deze belangrijke symptomen terugdringen:

hoge bloeddruk

hoge suikerspiegel

middelomtrek groter dan 80 cm

verkeerde balans tussen 'goed' en 'slecht' cholesterol

Dit zijn allemaal signalen van het metaboolsyndroom (ook wel stofwisselingssyndroom). Deze aandoening is vaak voorloper van diabetes en hart- en vaatziekten.

Boek De Beste behandeling: stofwisseling Wie met een ziekte te maken krijgt, heeft allerlei vragen. Wat zijn de vooruitzichten en kan ik ook zelf iets doen? De beste behandeling e-bookreeks geeft hierop het antwoord. Leer met dit boek over de stofwisseling. Bekijk het boek

Voordelen

Nadruk op gezonde voeding. Het Pioppi-dieet promoot het eten van groenten en fruit, noten en onbewerkte producten. Door de sterke nadruk op onbewerkt voedsel zonder suikers, helpt het dieet om slechte gewoonten te veranderen.

Geen beperking in hoeveelheden. Je mag in zoveel eten als je wilt, zolang je je maar aan 3 maaltijden houdt. Zonder tussendoortjes. Wil je afvallen, dan het advies wel om de hoeveelheden te beperken.

Het eten van veel eiwitten tijdens het afvallen geeft je een vol gevoel. Eiwitten zijn ook goed om je spiermassa te behouden.

Het 3-wekenplan is helder. Die duidelijkheid over wat je wel en niet mag eten geeft houvast.

Focus op leefstijl. Een gezond dieet in combinatie met voldoende slaap, minder stress en meer beweging heeft effect op de lange termijn.

Positieve reacties. Veel gebruikers zijn enthousiast over de gezondheidsresultaten.

Nadelen

Te weinig granen. Het schrappen van granen vinden veel diëtisten onverstandig. Door graanproducten te mijden kun je een tekort krijgen aan voedingsstoffen als B-vitamines en voedingsvezels. Je mist ook de gezondheidswinst van volkoren graanproducten, zoals een lager risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

Veel vlees. Het Voedingscentrum meent dat dit dieet te veel vlees bevat. Veel vlees eten vergroot het risico op hart- en vaatzieken.

Veel verzadigde vetten. Volgens het Pioppi-dieet levert een combinatie van verzadigde en onverzadigde vetten een goede balans in je bloed op. Maar tegenstanders zien al die verzadigde vetten als gevaarlijk.

Overdaad aan eieren. Veel eieren eten is niet per se ongezond, maar met minimaal 10 eieren per week komen de omeletten misschien wel je neus uit.

Ten minste 3 keer per week vette vis. Het Voedingscentrum adviseert om 1 keer per week vette vis te eten. Meer eten brengt geen extra gezondheidsvoordelen met zich mee, maar is wel minder duurzaam.

Dagelijks een glas alcohol. Het advies van de WHO is om liefst helemaal geen alcohol te drinken.

Niet mediterraan. De dagelijkse hap van de Pioppi-dorpeling is niet echt vergelijkbaar met dit dieet, door het verbod op pasta en koolhydraten. Ook bevat het 21-dagenplan veel Aziatische recepten en bijvoorbeeld ook kokosolie.

De leefstijl van de Pioppi-bewoners is in dit dieet in een programma van 21 dagen geperst, terwijl het gezondheidsvoordeel juist komt van een leven lang gezond eten en voldoende bewegen.

Het is nog te vroeg voor wetenschappelijke studies naar de gezondheidseffecten van het Pioppi-dieet en de gevolgen hiervan op de lange termijn.

Lees ook: