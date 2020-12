Vragen over voeding bij een trage schildklier

Vraag:

Mijn schildklier is te traag. Ik gebruik medicatie maar tot op heden slaat dit nog niet aan. Ik probeer af te vallen maar op een of andere manier lukt dit heel slecht. Graag tips.

Antwoord:

Bij een traag werkende schildklier is de stofwisseling ook trager en is het lastiger om af te vallen. Medicatie kan hierbij helpen, je schildklier gaat dan weer beter functioneren. Geeft dit wel even de tijd.

Wat je zelf kunt doen om je stofwisseling op gang te houden is een regelmatig eetpatroon aanhouden, waardoor het lichaam/schildklier wordt aangezet om te blijven werken. Zorg daarbij dat je de hoeveelheden aanhoudt die het Voedingscentrum aanraadt. Zorg daarnaast voor voldoende beweging (minimaal één uur per dag). Hierdoor houdt je je verbranding/stofwisseling ook op gang.