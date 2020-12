Eerste indruk|Arla heeft sinds kort de Skyr: yoghurt zoals ze die in IJsland eten. Maar lusten we die zurige yoghurt in Nederland ook? Ja! Een meerderheid van ons smaakpanel vindt het lekker, maar rent niet meteen naar de winkel om het te kopen.

Conclusie

Onze proevers rennen niet gelijk naar de winkel om een bakje te kopen. Het voornaamste argument: Skyr smaakt lekker, maar niet bijzonder genoeg. Het is te duur in verhouding met gewone magere yoghurt of kwark.

Lekker

14 van onze 20 proevers vinden de Skyr lekker. Juist het zuurtje van de yoghurt vinden zij lekker. Voor de overige 6 proevers was dit zuurtje een afknapper. Eén proever vindt het pas lekker met suiker door de yoghurt.

Kwark of yoghurt?

Hoewel Skyr eigenlijk yoghurt is, lijkt het goedje volgens de helft van de proevers meer op kwark. Dit komt voornamelijk door de dikte. Maar 3 proevers hebben door dat ze yoghurt eten. De rest denkt meer aan een combinatie van kwark met yoghurt.

Voedingswaarde

In een schaaltje Skyr (150 gram) zit bijna 10 gram meer eiwitten dan in magere yoghurt. In vergelijking met een schaaltje magere kwark is dit minder schokkend: nog geen 4 gram verschil.

Naast veel eiwitten bevat Skyr ook 0% vet. Skyr is namelijk gemaakt van magere yoghurt en daar zit geen vet in. Dit geldt net zo goed voor magere kwark.

Voedingswaarde per schaaltje van 150 gram:

product energie (kcal) vet (g) verzadigd vet (g) koolhydraten (g) waarvan suikers (g) eiwit (g) magere yoghurt 57 0 0 6 6 6,3 magere kwark 86 1 0 7 7 12,8 Skyr naturel 93 0 0 6 6 16,5 Skyr honing 108 0 0 13 11 13,7 Skyr framboos-cranberry 113 0 0 14 12 13,8

100% natuurlijk?

'Skyr is 100% natuurlijk', staat op de verpakking. Maar aan de smaken framboos-cranberry en honing is onder andere maïszetmeel toegevoegd. Iets dat je natuurlijk niet verwacht in yoghurt. Arla laat weten dat zij zetmeel toevoegt aan het fruit om dit beter doseerbaar te maken. Waarom ze dit natuurlijk mogen noemen? Omdat maïszetmeel volgens Arla 'van nature aanwezig is in de natuur'. Maar toevoegen aan yoghurt geeft ons toch een beetje een onnatuurlijk gevoel.

