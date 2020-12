Vragen over afvallen met en zonder sporten ernaast

Voedingsadviezen bij het trainen voor een halve marathon of afvallen zonder de mogelijkheid om te kunnen sporten. Lees er meer over.

Lichamelijke beperking

Vraag:

Mijn vrouw is lichamelijk beperkt en kan niet sporten. Wat is aan te raden, zodat ze toch wat af kan vallen?

Antwoord:

Afvallen met behulp van de Richtlijnen Goede Voeding is een verantwoorde manier om af te vallen. Bovendien is het goed vol te houden, je zult niet snel een hongergevoel krijgen en het lichaam krijgt alle voedingsstoffen binnen die het nodig heeft. Dit kun je doen door de hoeveelheden aan te houden zoals in de tabel met de Richtlijnen Goede Voeding.

Neem als uitgangspunt vier tot vijf sneetjes brood, met daarbij mager broodbeleg, vlees en melkproducten, en dranken zonder suiker zoals koffie, thee en water. Zorg dat je drie niet te grote hoofdmaaltijden neemt om de vijf uur, en daar tussenin een gezond tussendoortje zoals een stuk fruit of plakje ontbijtkoek. Verdeel de maaltijden en calorieën ook goed over de dag. Vaak hebben mensen de neiging overdag weinig te eten en 's avonds een grote maaltijd.

Beroerte en arbeidsongeschiktheid

Vraag:

Door een beroerte en volledige arbeidsongeschiktheid is mijn conditie en bewegingsmogelijkheid zeer slecht. Ontstekingsremmers en verdere medicatie zijn hoog. Dit werkt negatief op gezond eten en afvallen. De demotivatie is zeer hoog. Hoe pak ik dit aan?

Antwoord:

Het is zeer belangrijk om te kijken naar welke vormen van beweging je wel kunt doen. Wanneer je problemen met de benen hebt, maar het bovenlijf is goed, kun je met gewichten je bovenlijf trainen. Of als het evenwicht minder is, kun je veel oefeningen op een stoel doen.

Om af te vallen is het toch een kwestie van de energiebehoefte verhogen, en de energie-inname verlagen. Wanneer je een gezond eetpatroon volgt volgens de Schijf van Vijf en je valt hier iets van af, probeer dan toch je motivatie daar uit te halen. Eén kilo per maand is nog steeds 12 kilo per jaar wat je verliest aan gewicht! Je kunt ook altijd een afspraak maken met een diëtist in de buurt. Hij of zij kan een dieet op maat maken die aangepast is aan je eigen behoefte en persoonlijke omstandigheden.

Hoofdpijn na het sporten

Vraag:

Ik heb na een uur intensief sporten vaak last van zware hoofdpijn, hoewel ik mijn inziens genoeg water drink. Heeft u voedingstips om dit te voorkomen?

Antwoord:

Wanneer je gaat sporten is het goed erop te letten of je voldoende koolhydraten en eiwitten neemt, naast de hoeveelheid vocht. Het vochtadvies is ongeveer een halve liter voordat je gaat sporten, en 150 ml per kwartier dat je aan het sporten bent. Na afloop heeft je lichaam een grote behoefte om de lichaamsvoorraden aan te vullen. Het is verstandig om binnen een uur na het sporten wederom een halve liter drinken en een combinatie nemen van koolhydraten en eiwitten. Hierbij kun je denken aan een schaaltje kwark met fruit erin, of een snee brood met pindakaas. Wanneer er sprake is van een hoge bloeddruk kan dit ook de hoofdpijn veroorzaken.

Trainen voor halve marathon

Vraag:

Sinds enige tijd ben ik in training voor een halve marathon hardlopen. Ik ben niet zozeer op zoek hoe ik kan afvallen, maar hoe ik op een gezonde manier meer kan eten om in mijn energiebehoefte te voorzien en spierherstel te verbeteren. Op trainings- en wedstrijddagen verbrand ik namelijk gemakkelijk 900Kcal, die ik er denk ik niet in andere dagen weer bij eet. Wat is uw advies?

Antwoord:

Het is erg belangrijk om voldoende koolhydraten te eten, zowel vóór als binnen één uur na de training. Denk hierbij aan brood, pasta, aardappelen, rijst, peulvruchten en fruit. Maar ook eiwit is erg belangrijk zodat uw spieren kunnen herstellen. Magere kwark is hoog in eiwit, maar ook andere melkproducten, vlees, vis, kaas, eieren, noten, pindakaas en peulvruchten zijn hoog in eiwit. Het kan handig zijn calorieën aan te vullen met behulp van sportdrankjes. Zo krijgt u zowel vocht als koolhydraten extra binnen.

Een diëtist kan een menu op maat maken, zowel voor de sport- als de rustdagen. Dit kan op basis van een berekening van je huidige energie-inname en -verbruik.

Sporten en toch aankomen

Vraag:

Ik beweeg dagelijks op de fiets en doe daarnaast nog één uur aan allerhande sporten. Ik eet geen snacks, snoep weinig en drink af en toe een glas wijn. Toch ben ik in een half jaar 10 kilo aangekomen. Hoe kan dat dan?

Antwoord:

Het kan zijn dat de calorieën niet goed over de dag verdeeld zijn. Vaak hebben we de neiging om overdag minder te eten en dan 's avonds een grote portie. Dit beter verdelen over de dag zal het afvallen bevorderen. Verder zou een traag werkende schildklier het probleem kunnen zijn, wat het afvallen lastiger maakt. Specifieke medicatie kan dan helpen. Voor een voedingsadvies op maat (aangepast aan leeftijd, lengte, gewicht, beweegpatroon, medicatie) is het misschien raadzaam even een afspraak te maken met een diëtist in de buurt.

Wandelen of hardlopen?

Vraag:

Ik moet eigenlijk 15 kg kwijt om op een gezond gewicht te zitten, dus drink ik veel water en let op mijn voeding. Ook ben ik begonnen met het hardlopen met Evy. Ik hoor echter dat je beter kunt wandelen omdat het slecht is voor je knieën. Wat moet ik hier nu eigenlijk van aannemen?

Antwoord:

Prima start om zo af te vallen! Afvallen met gezond eten en bewegen heeft altijd de voorkeur. Kijk ook even naar de tabel met voedingsadviezen om te zien welke voedingsmiddelen je nodig hebt voor een gezonde basis. Kies vooral voor magere en suikervrije producten. Ook het hardlopen is zeker aan te raden, mits je inderdaad geen last hebt van de knieën of andere gewrichten. Hardlopen kan een belasting kan zijn voor de gewrichten, méér dan wandelen. Maar het programma Evy is een prima programma om het hardlopen mee op te bouwen en om blessures zo veel mogelijk te voorkomen.