Lekker fanatiek wielrennen, hardlopen of zwemmen. Duursporten zijn populair. Maar hoe zit het dan met je voeding? In hoeverre zijn sportreepjes en drankjes van meerwaarde?

Aanvullen van koolhydraten en vocht

Als je langer dan een uur intensief beweegt, verbrand je veel koolhydraten en kun je (zeker bij warm weer) veel vocht verliezen. Dit zorgt ervoor dat je prestatievermogen afneemt. Je zet betere tijden neer als je de verbruikte koolhydraten en het verloren vocht tussentijds aanvult.

Ook als je probeert om af te vallen zal het aanvullen van de verbrande koolhydraten je prestatievermogen op peil houden. Maar het zorgt er ook voor dat je minder snel afvalt. Je compenseert namelijk (deels) voor de zojuist verbruikte energie. Als je veel sportvoeding gebruikt, kun je het afslankende effect van sporten zelfs volledig teniet doen. Om af te vallen moet je immers meer energie verbruiken dan je inneemt.

Maar ook als je wilt afvallen is het verstandig om verloren vocht aan te vullen. Als je minder eet, krijg je immers ook minder vocht binnen, en ben je kwetsbaarder voor uitdroging. Gelukkig is er een perfecte caloriearme sportdrank die bijna niets kost: water.

Als je koolhydraten en vocht wilt aanvullen met sportvoeding heb je de keuze uit diverse producten. Wat zijn de plus- en minpunten? Hieronder zetten we de opties op een rijtje. Maar het is goed om je te beseffen dat een gezond voedingspatroon het belangrijkst is. Sportvoeding dient voornamelijk het gemak.

Soorten sportvoeding voor duursporters

Hypertone sportdranken Voor je gaat sporten wil je misschien je lichaam voorzien van extra koolhydraten voor tijdens het trainen. Dan kun je kiezen voor een hypertone sportdrank. Hypertoon wil zeggen: meer dan 8 gram koolhydraten per 100 milliliter. In plaats van sportdrank kun je er ook voor kiezen iets koolhydraatrijks te eten. Een banaan is prima, een boterham met jam ook. Vermijd voeding met veel eiwitten en/of vetten. Het kost het lichaam te veel moeite en tijd om de energie uit deze producten op te nemen. Ook koolzuurhoudende frisdranken zijn ongeschikt. Die kunnen buikklachten veroorzaken tijdens het sporten. Hypertone sportdranken leveren veel energie. Maar het lichaam heeft tijdens het sporten toch nog relatief veel tijd nodig om die energie op te nemen. Hypertone producten zijn daarom niet optimaal voor gebruik tijdens inspanning. Ze kunnen dan misselijkheid en zelfs diarree veroorzaken. Ze verbeteren de sportprestaties dan ook niet. Je hebt het meest aan een hypertone drank als je die een uur voordat je gaat fietsen, hardlopen of zwemmen inneemt. Hypertone producten zijn ook geschikt om na een training of wedstrijd de koolhydraatreserves aan te vullen. Een voorbeeld van een hypertone sportdrank is AA Drink High Energy. Een flesje levert ongeveer 50 gram koolhydraten.



Isotone sportdranken Isotone producten zijn wél geschikt voor tijdens het sporten. Zulke dranken leveren 4 tot 8 gram koolhydraten per 100 milliter. Je hebt tijdens intensieve duursport ongeveer 30 tot 60 gram koolhydraten per uur nodig om je prestatievermogen te behouden. Als je een beetje fanatiek bent, en je die 60 gram nodig hebt, dan heb je daarvoor 750 milliliter AA Drink Isotone nodig. Je kunt ervan uitgaan dat je lichaam tijdens inspanning niet meer dan 60 gram koolhydraten per uur kan opnemen. Lukraak meer koolhydraten consumeren dan 60 gram werkt in de regel averechts. Een voorbeeld van een isotone drank is AA Drink Iso lemon. Het bevat zo'n 8 gram koolhydraten per 100 milliliter.

Hypotone sportdranken Hypotone sportdranken kun je gebruiken om je vocht aan te vullen en tegelijkertijd de koolhydraatvoorraad in het lichaam een beetje aan te vullen. Zulke dranken bevatten minder dan 4 gram koolhydraten per 100 milliliter. Als je een product wilt hebben dat je voorziet van de optimale hoeveelheid koolhydraten, zijn ze minder geschikt dan andere sportdranken. Als je voornamelijk je vochtreserves wilt aanvullen is water ook prima.

Sportdranken met mineralen Er zijn sportdranken die extra mineralen bevatten. Een kwart liter van een sportdrank als Aquarius Defence bevat bijvoorbeeld 2 milligram zink. In de meeste gevallen hebben dit soort toevoegingen weinig zin. Een sporter kan tijdens een duurinspanning van 2 uur via transpiratie ongeveer 1 milligram zink verliezen. Een goede voeding levert voldoende zink om dat verlies aan te vullen. Het mineraal waarvan je het meeste verliest tijdens inspanning is natrium (onderdeel van zout). Als je een uur intensief beweegt, en daarbij 750 milliliter transpiratievocht verliest, dan ben je iets meer dan een halve gram natrium kwijtgeraakt. Maar omdat we gemiddeld dagelijks al ongeveer 600-1600 milligram meer natrium binnenkrijgen dan eigenlijk zou moeten, is dat voor de meeste amateursporters helemaal niet erg.



Dranken met actieve zuurstof Er zijn tegenwoordig drankjes met toegevoegd zuurstof te koop. Zoals O2 Life. Dit is een hypotone sportdrank met ‘extra zuurstof’. Dat is nogal onzinnig. Zuurstof neem je op uit de lucht, niet uit een vloeistof die je drinkt.

Dranken met cafeïne Je hebt ook sportdrankjes waar cafeïne aan is toegevoegd. De stof vermindert vermoeidheid en verbetert prestaties. De beste dosering is voor iedereen anders. Dat hangt vooral af van de aangeboren snelheid waarmee je lichaam cafeïne uitscheidt. En de mate van gewenning. Voor de één werkt een dosis van 200 milligram perfect, voor de ander is dat te veel of te weinig. Als je erachter wilt komen hoeveel cafeïne voor jou goed werkt, zul je moeten experimenteren. Houd er wel rekening mee dat het een uur duurt voordat de cafeïne die je inneemt via een sportdrankje, in het bloed komt en effect heeft. Let op: hoe groter de stimulerende werking van cafeïne , hoe sterker de bijwerkingen zijn. Zoals trillen, nervositeit, een versnelde hartslag en slapeloosheid. Als je er zeker van wilt zijn dat je ‘s avonds goed slaapt, kun je na 5 uur ’s middags beter geen producten met cafeïne gebruiken. Lees ook: hoe gezond is koffie?



Dranken met granaatappelextract of bietenextract In granaatappel en bieten zit nitraat. Nitraat kan helpen om duurprestaties een niveautje hoger te tillen. Nitraat verlaagt namelijk het zuurstofverbruik bij hoge inspanningen. Dan heb je dus minder zuurstof nodig voor dezelfde activiteiten. Oftewel: je kan met dezelfde hoeveelheid zuurstof meer uit je lichaam halen. Je hebt dan wel een product nodig dat je kan voorzien van ongeveer 250-300 milligram nitraat. Je kunt diezelfde hoeveelheid nitraat ook binnenkrijgen met 200-300 gram gekookte bietjes. Nitraat heeft ongeveer twee uur nodig om in het bloed te komen. Als je een product met nitraten gebruikt, kun je dit dus het beste twee uur voordat je gaat sporten innemen. Maar verwacht ook hier geen wonderen van.

Repen Er zijn allerlei repen verkrijgbaar die sporters zouden moeten voorzien van extra koolhydraten. Deze producten zijn maar matig geschikt voor gebruik tijdens inspanning. Het duurt vrij lang voordat het lichaam de energie kan opnemen. Dit komt ook doordat bij intensieve inspanning de spijsvertering minder goed werkt dan in rust. Je kunt deze producten wel een 1-2 uur voor een training of wedstrijd gebruiken. Maar dan kun je net zo goed een volwaardige en niet te zware maaltijd eten. Dat is goedkoper, gezonder en waarschijnlijk ook lekkerder. Als je tijdens een training extra koolhydraten wilt innemen, dan werkt een sportdrankje beter. Wil je toch iets te kauwen hebben, dan ben je beter af met een banaan. Die is namelijk makkelijker verteerbaar dan de meeste sportreepjes. Een hoop reepjes die zich richten op de sportmarkt zijn ook qua voedingswaarde niet gezond. Sommige lijken verdacht veel op gewoon snoep. Ze zitten net als snoeprepen vol suiker en vet.



Gels Energy gels zitten in zakjes en leveren snel opneembare energie. Anders dan repen bevatten ze uitsluitend snel opneembare koolhydraten die je tijdens inspanning kunt opnemen. Orkla Energy Gel Drink levert bijvoorbeeld per portie 28 gram koolhydraten. Twee van deze gels kunnen je gedurende een uur alle koolhydraten geven die je nodig hebt. Als je dat doet, kun je dus beter niet ook nog eens een sportdrank met koolhydraten gebruiken. Drink voor het aanvullen van vocht dan gewoon water.

Deze pagina kwam tot stand in samenwerking met de Dopingautoriteit