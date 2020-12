Stappentellers

Eerste indruk|Meer bewegen zou voor bijna iedereen goed zijn. Maar vaak komt het er niet van. Een stappenteller kan net dat extra duwtje in de rug geven. Er is voor elk wat wils: een gratis app, een stappenteller die je aan de broek klemt of een hippe sportarmband voor het serieuzere werk.

Sportarmbanden: review

Sportarmbanden draag je dag en nacht. Ze meten het aantal stappen dat je zet, de afgelegde afstand, het aantal (in)actieve minuten en het aantal verbrande calorieën. Ook analyseren ze het slaappatroon, al doet de een dat wat grondiger dan de ander. Grootste voordeel is dat je - omdat je een sportarmband dag en nacht draagt - er niet aan hoeft te denken. Dat maakt hem erg gebruiksvriendelijk. Belangrijkste nadeel is dat sportarmbanden fietsen niet goed registreren, omdat je een sportarmband aan je pols draagt en die beweegt weinig als je fietst.

Fitbit Flex

Prijs: €100

Pluspunten:

Strak vormgegeven, soepele band.

In de verpakking zitten 2 armbanden, een grote en een kleine. Beide zijn verstelbaar.

Waterdicht tot 10 meter.

Op de armband geven 5 ledlampjes aan hoever je bent met het bereiken van je doel. Doel gehaald? Dan trilt het bandje kort en knipperen de lichtjes.

Heeft een ingebouwde wekkerfunctie, die je op een vooraf ingestelde tijd wekt met een stil trilalarm.

Behalve in het zwart ook in andere kleuren verkrijgbaar.

Synchroniseert automatisch door middel van bluetooth en met de bijgeleverde Fitbit-dongle binnen 20 meter met pc en smartphone.

Je kunt je prestaties online delen met je vrienden.

Minpunten:

Bandje sluit lastig.

De armband en de bijbehorende app en website zijn volledig Engelstalig.

Vooral fanatieke sporters raken gefrustreerd als de armband hun andere sportieve activiteiten (fitness, bodyshape) niet als 'actieve minuten' registreert.

Voedingspatroon bijhouden werkt niet prettig, omdat de database met voedingsmiddelen alleen in andere talen beschikbaar is.

Werkt alleen met de nieuwere mobiele toestellen.

Jawbone Up

Prijs: €130

Pluspunten:

Overzichtelijke app, die bovendien Nederlandstalig is.

Eenvoudige installatie

Behalve in het zwart ook in andere kleuren verkrijgbaar.

Kan een melding (trillen) geven als je te lang inactief bent.

Beschikt over een stopwatch, waarmee je specifieke periodes kunt markeren, zodat je onderscheid kunt maken tussen verschillende loop-activiteiten.

Met ingebouwde wekker die je met zachte trillingen wekt.

Minpunten:

De armband is weliswaar in drie maten (S, M, L) verkrijgbaar, maar niet verstelbaar.

Over het comfort van het bandje verschillen de meningen.

Voeding bijhouden is lastig met enkel buitenlandse voedingsmiddelen in de database. Een bruine boterham kent de Jawbone Up niet!

Spatwaterdicht. Onder de douche kan, maar in het zwembad en de sauna kun je hem beter afdoen.

De synchronisatie van de gegevens met de app verloopt niet via bluetooth. De armband moet aan de telefoon worden gekoppeld.

Bandje is vrij dik met uitstekende delen. Daardoor soms lastig te dragen bij strakzittende kleding.

Polar Loop

Prijs: €90

Pluspunten:

Op de armband zelf kun je op de led-diplay zien hoeveel stappen je hebt gezet en hoeveel calorieën je hebt verbrand.

Geeft ook aan wat je nog moet doen om het doel van vandaag te halen.

Geeft een melding als je te lang inactief bent.

Is tot 20 meter waterdicht.

Te gebruiken als horloge.

Je kunt er een hartslagmeter op aansluiten.

Minpunten:

Voor smalle, vrouwelijke polsen is de band wat aan de grove kant.

De band moet op maat geknipt worden. Daardoor is hij moeilijker uitwisselbaar. Plus het risico dat je de band te kort afknipt.

De website is in het Nederlands, de bijbehorende app is nu nog in het Engels, maar binnenkort ook in het Nederlands.

Conclusie

De sportarmbanden scoren het hoogst als het gaat om het stimuleren van meer bewegen. Al is dat vaak van korte duur. Zeer geschikt voor de gadgetfreak die alle bewegingsactiviteiten wil bijhouden in mooie grafieken en diagrammen. De meeste testers zien de armbanden echter vooral als een 'leuk speeltje', maar te duur om aan te schaffen.

Uitgebreide stappentellers: review

De 'uitgebreide' stappentellers zijn kleine apparaatjes die je aan je broek(riem) klemt, in de broekzak draagt, maar soms ook in je tas. Ze meten het aantal stappen, de afgelegde afstand en soms ook het aantal calorieën.

Medisana Vifit

Prijs: €40

Pluspunten:

Klein en plat apparaatje dat je onzichtbaar kunt dragen in je broek of aan de riem of bh.

Vifit zegt heel nauwkeurig alle activiteiten te registreren door enkel stappen te tellen en niet te reageren op schokken.

Waarden zijn duidelijk af te lezen.

Met bijgeleverde polsband kun je de slaapactiviteit meten.

Aan de stappenteller kunnen verschillende apparaatjes worden aangesloten om bijvoorbeeld bloeddruk en bloedsuikerspiegel te meten.

Met website en overzichtelijke app.

Slaat gegevens op van 15 dagen.

Minpunten:

Is bij het registreren van calorieën wel erg zuinig.

Synchroniseert niet rechtstreeks met de app op de mobiele telefoon, dat moet via de website.

Online webservice (Vitadock Online) is overduidelijk vertaald uit het Duits; er zitten nog vertaalfouten in.

Mio Alpha Move SD

Prijs: €20

Pluspunten:

Lichtgewicht stappenteller.

Hip design. De Mio meet het aantal stappen en de afgelegde afstand, maar geen calorieën.

Batterij gaat volgens Mio tot wel 12 maanden mee.

Minpunten:

Stappenteller is wel erg dik.

Hij maakt een wat goedkope en gammele indruk.

Je kunt hem niet uitzetten.

Aan de broekriem blijft hij moeilijk zitten, maar in de broekzak blijkt hij zichzelf regelmatig spontaan te resetten. Aantal stappen en afstand is daardoor moeilijk te meten.

Omron Walking style One 2.1

Prijs: €28

Pluspunten:

Telt niet alleen gewone stappen, maar ook aerobic stappen (als je gedurende minimaal 10 minuten minimaal 60 stappen per minuut zet).

Beschikt over een 3D-sensor-technologie waardoor bewegingen in 3 richtingen gemeten worden. De stappenteller kan daardoor ook in de borst, broekzak of tas gedragen worden.

Heeft een geheugen voor 7 dagen.

Met klokfunctie.

Minpunten:

Meerdere proefpersonen hebben moeite met de summiere gebruiksaanwijzing die in maar liefst 26 talen wordt geleverd. Voor een uitgebreidere handleiding wordt verwezen naar een website.

Conclusie

Een uitgebreide stappenteller is handig voor wie niet al te veel geld wil uitgeven, maar toch iets meer van zijn stappenteller verlangt dan alleen stappen tellen. Ook geschikt voor wie geen armband wil dragen en geen behoefte heeft aan een digitaal overzicht van alle bewegingsactiviteiten.

Stappenteller-apps: review

Geen zin om geld uit te geven aan een stappenteller? Er zijn gratis stappentellers voor de smartphone. Zo krijg je eenvoudig een idee van je bewegingspatroon. Nadeel: je moet de hele dag je telefoon bij je dragen.

Accupedo stappenteller

Prijs: gratis

Pluspunten:

Veel instelmogelijkheden, zoals het gewenste doel, de grootte van een stap en of je een melding wilt krijgen als je je doel hebt gehaald.

Je kunt een dagelijkse start- en eindtijd instellen om zo energie te besparen tijdens de niet-actieve uren, bijvoorbeeld 's nachts.

Geschikt voor zowel iPhone als Android.

Minpunten:

Voor de iPhone is het besturingssysteem iOS 7 vereist.

App gaat direct van start.

Reclame onderaan het scherm.

Je moet altijd je mobiele telefoon bij je dragen.

Runtastic Pedometer

Prijs: gratis

Pluspunten:

Overzichtelijke app in een frisse paarse kleur.

Duidelijk dashboard

Minpunten:

De app slaat slechts 3 sessies op. Daarna word je gedwongen om de geschiedenis te wissen of de betaalde versie (Apple: €1,99, Android: €4,99) aan te schaffen.

Is een beetje te enthousiast met tellen: elke beweging van de telefoon telt mee! Voor zowel iPhone (minimaal iOS 7.0) als Android.

Reclame onderaan het scherm

Bovendien maakt de app irritant veel reclame voor de betaalde versie van de Runtastic Pedometer.

Je moet altijd je mobiele telefoon bij je dragen.

Conclusie

Een gratis app is leuk voor een keer, als je benieuwd bent hoeveel je beweegt. Maar heel betrouwbaar lijken ze niet. Bovendien kan het een hele opgave zijn om continu je mobiele telefoon bij je te dragen.

Wat is een stappenteller?

Waarom stappen tellen?

10.000 stappen per dag. Dat is wat volgens wetenschappers nodig om fit en gezond te blijven. Hoeveel stappen je daadwerkelijk op een dag zet, weet je zelf vaak niet. Om dat bij te houden kun je een stappenteller gebruiken. Ooit was het niet meer dan een klein kastje dat je aan je broek draagt en vervolgens het aantal stappen telt dat je zet. Maar tegenwoordig kunnen ze (veel) meer.

Onze test

Wij lieten een groep van 25 mannen en vrouwen, jong en oud, sportief en inactief, gedurende een week 3 verschillende soorten stappentellers testen: een app, een stappenteller en/of een sportarmband. Belangrijkste vraag: stimuleren ze om (meer) te bewegen?

Stappenteller-app

Voor wie wel wat stimulans kan gebruiken om meer te bewegen, maar er geen cent voor over heeft, zijn er stappenteller-apps voor de smartphone, zowel gratis als betaalde versies. Wij testten de gratis versie.

Stappentellers

De stappentellers in onze test houden ook de afgelegde afstand bij en soms het aantal calorieën dat je hebt verbruikt. Deze uitgebreide stappentellers kosten tussen €20-40.

Bewegingsarmbanden

De nieuwste trend zijn de bewegingsbanden (in het Engels 'activity trackers' genoemd), zoals de Fitbit en de Jawbone. Deze hippe bandjes - in verschillende kleuren - draag je dag en nacht en geven niet alleen inzicht in je beweging, maar analyseren ook het slaappatroon. Ook kun je inzicht krijgen in je voedingspatroon; de voedingsmiddelen moeten wel handmatig ingevoerd worden. Alles wordt online en via een bijbehorende app op de mobiele telefoon weergegeven in overzichtelijke grafieken en tabellen. Sommige sportarmbanden geven ook aan wanneer je je doel hebt behaald, wat je nog moet doen om je doel te behalen en geven een waarschuwing als je te lang inactief bent. De gadgets zijn wel prijzig: ze beginnen bij circa €90.

Nauwkeurigheid

Weten hoeveel stappen je hebt gezet, hoeveel minuten je inactief bent geweest, hoeveel calorieën je hebt verbrand en of je rustig hebt geslapen, is leuk. Maar hoe betrouwbaar zijn de stappentellers nou eigenlijk? In onze test hebben we dat niet onderzocht. Wij hebben enkel gekeken of een stappenteller stimuleert om meer te bewegen. En dat is volgens epidemioloog Hidde van der Ploeg ook het belangrijkst.

Van der Ploeg doet bij het EMGO-instituut (Institute voor Health and Care research) van het VU medisch Centrum onderzoek naar het effect van zitten en bewegen op de gezondheid. Volgens Van der Ploeg zijn de beweegmeters niet bedoeld om exact te meten of je 9800 of 9900 stappen hebt gezet. 'Maar ze zijn heel handig als je een idee wilt hebben van hoeveel je beweegt. Vervolgens kun je je doelen bijstellen en op die manier een gedragsverandering teweegbrengen.'