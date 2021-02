Gezond leven of afvallen: zo hou je motivatie

Top dat je je leefstijl aan het verbeteren bent. Sta stil bij je successen, want dat vergroot je motivatie. Of het nou gaat om een kleinere kledingmaat of dat je steeds vaker een wandelingetje maakt. Met deze 3 opdrachten word je je bewuster van je succes.

Het veranderen van je leefstijl is niet altijd even makkelijk. Voor afvallen, gezonder eten, meer bewegen en goed tot rust komen heb je motivatie nodig. Deze opdrachten zijn ideaal als je een motivatiedipje hebt of als je wel een goede boost kan gebruiken.

Succesmomenten ervaren stemt positief. En positief denken verhoogt je motivatie. Motivatie zorgt weer voor meer succesmomenten. En ga zo maar door. Een goede reden dus om eens goed stil te staan bij alle successen die je behaalt. Groot of klein. Wees trots op jezelf.

Opdracht 1: 30 seconden positief

Het klinkt misschien niet lang, 30 seconden. Maar door jezelf uit te dagen in 30 seconden zoveel mogelijk succesmomenten te bedenken of hardop te benoemen, kom je in een positieve mindset. Deze oefening kun je altijd en overal doen. Perfect als je een snelle motivatieboost kunt gebruiken.



Zo doe je het: zet een timer op 30 seconden en bedenk zo veel mogelijk succesmomenten. Waar ben je trots op? Dit kan van alles zijn, zoals dat het lukte om maar de halve zak chips op te eten in plaats van de hele. Of dat je iedere dag wat meer stappen zet dat de dag ervoor. Denk niet te groot of te moeilijk.

Opdracht 2: Succesdagboek

Dit is een uitgebreidere versie van de vorige opdracht. Door iedere dag je successen bij te houden, krijg je inzicht in hoeveel je al bereikt hebt. En daar mag je trots op zijn.



Zo doe je het: schrijf iedere dag 3 succesmomenten op. Denk ook hier weer niet te groot. Iedere stap in de goede richting is een succesmoment. Dat je een kwartier eerder naar bed bent gegaan dan normaal, of dat je die dag meer groente hebt gegeten dan de dagen ervoor telt.

Opdracht 3: Moodboard

Dit is een leuke opdracht, die iets meer tijd kost. Door een moodboard te maken met je doelen, voortgang en succesmomenten heb je een oogopslag meer motivatie om door te gaan. En als je een dipje hebt, put je ook motivatie uit je moodboard.



Zo doe je het: pak een aantal magazines, tijdschriften of foto’s bij elkaar. Verzamel ook een schaar, lijm en een stevig stuk karton. Zoek nu plaatjes uit die je doelen, succesmomenten en voortgang representeren. Knip, plak en maak er een mooie fotocollage van.

Meer digitaal ingesteld? Dat kan ook. Verzamel foto's online of upload je eigen foto's. Je collage kun je dan bijvoorbeeld samenstellen in Paint of een uitgebreider grafisch programma. Hang 'm op, zodat je er steeds aan herinnerd wordt.

Mindfulness

Wat deze opdrachten zo effectief maakt is dat ze de focus leggen op het hier en nu. Je bent dan echt bewust bezig met wat je wilt bereiken. En ze laten je stil staan bij wat je al hebt bereikt. Ook mindful eten kan je helpen om meer mindful met je doelen en gezondheid bezig te zijn.