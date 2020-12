Test maaltijdvervangers

Test

We testten het eiwitgehalte van in totaal 31 shakes en repen van de volgende merken: Modifast, Cambridge, Kruidvat, Etos, Damhert, Lucovitaal, Herbalife, Weight Care, Reasons, Straight away, PhD Nutrtion, Formafast, Biamed en Body&Fitshop.

Ook keken we naar de voedingswaarde van de producten. Elke portie (1 maaltijd) zou een derde van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voedingsstoffen moeten bevatten. Maar deden ze dat ook?

Resultaten

Te weinig vezels in de shakes en repen, terwijl toch zo’n 30 gram vezels per dag wordt geadviseerd, veel suiker en te weinig eiwit en gezonde vetten. Maar liefst 23 van de 31 geteste producten scoort lager dan een 6 voor de samenstelling. Slechts één merk is uitgebalanceerd te noemen en bevat nauwelijks suiker, veel eiwit en vezels. Weten welke dit is? Log in of wordt lid om meer te lezen.

