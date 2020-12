9 tips om ongezonde gewoontes te veranderen

Patronen doorbreken is moeilijk. Toch heb je daarvoor minder discipline, wilskracht of zelfbeheersing nodig dan je zou denken. Dit zijn 9 slimme manieren om ongezonde gewoontes te veranderen.

Tip 1: Krijg inzicht

Veel gedrag voer je onbewust uit. Door een eet en doe-dagboek bij te houden, krijg je meer inzicht in je (ongezonde) patronen. Zo kom je er ook achter wat de oorzaak of aanleiding is van deze gewoontes. En kun je er iets aan veranderen.

Eet en doe-dagboek

Pak een schriftje of je telefoon en noteer dagelijks het volgende:

Wat je eet en drinkt. Doe dit zo specifiek mogelijk.

Het tijdstip waarop je eet of drinkt.

Wat je die dag deed. En hoe laat. Bijvoorbeeld slapen, sporten, werken en wandelen.

Hoe je je die dag voelde.

Zo kun je er bijvoorbeeld achter komen dat je de rest van de dag hongerig en chagrijnig bent als je laat hebt ontbeten. Of dat je iedere dag onbewust iets snoept. Zo weet je beter wat je aan kunt veranderen.

Tip 2: Sta stil bij je behoefte

Gedrag begint bij een behoefte. Stel je hebt na een vervelende en zware dag op werk behoefte aan een ongezonde snack. Erken die behoefte dan eerst, zonder zelfkritiek. Geef niet meteen aan de behoefte toe.

Bedenk liever waar die behoefte naar een ongezonde snack vandaan komt. Is dat onrust? Stress? Verveling? Vraag je af of het opeten van die snack hiertegen helpt. Bedenk je ook wat er gebeurt als je dat niet doet. Door stil te staan bij dit moment, krijg je inzicht in je onbewuste gedrag. De kans dat je de snack laat staan is dan groter.

Tip 3: Stel een doel op

Waarom wil je gezonder leven? Schrijf dat zo precies mogelijk op. Het werkt motiverend als je duidelijk hebt wat een gezondere leefstijl of een gezond gewicht je oplevert. Begin klein en stel een haalbaar en concreet doel op.

Tip 4: Bespeel je omgeving

Je omgeving beïnvloedt je ongezonde gedrag. Zo creër je voor jezelf een drempel voor een ongezonde keuze:

Vermijd de dagelijkse verleiding van de supermarkt door weekboodschappen te doen.

Doe geen boodschappen met een lege maag.

Eet van kleinere borden.

Haal zo min mogelijke verleidingen in huis.

Leg de minder gezonde producten die je wel in huis haalt achterin een kast.

Tip 5: Voorkom beslissingsvermoeidheid

De hele dag door maak je keuzes. Dat kan vermoeiend zijn. Maak het jezelf gemakkelijker door een aantal standaard gezonde keuzes in te voeren. Bijvoorbeeld: doordeweeks geen snoep, koek of alcohol. Of: bij het avondeten bestaat je halve bord uit groente of salade. Zo creëer je gezonde eetgewoontes waar je niet meer over na hoeft te denken. En voorkom je dat je in situaties terecht komt waar je je wilskracht aan moet spreken.

Leg bijvoorbeeld al een gezond tussendoortje neer voor bij de koffie. Zo maak je van een gezonde keus een makkelijke keus.

Tip 6: Sla 2 vliegen in een klap

Je brein koppelt gecombineerde handelingen aan elkaar. Voeg een gezonde gewoonte toe aan een bestaande gewoonte. Zoals kniebuigingen maken tijdens het tandenpoetsen. Of gooi het over een andere boeg en beloon jezelf voor gezond gedrag. Kijk bijvoorbeeld je favoriete televisieserie tijdens het lopen op de loopband.

Tip 7: Sein je omgeving in

Laat je omgeving weten wat je doel is en vraag steun. Vraag ze om rekening te houden met de aanpassingen in je leefstijl. Bijvoorbeeld door je te helpen met het maken van gezonde keuzes. Of door samen te gaan sporten. Zo sta je er niet alleen voor als het even moeilijk wordt.

Tip 8: Maak er een spel van

Je ongezonde gewoontes doorbreken kan ook leuk zijn. Iets leuks doen is makkelijker. Stel dagelijkse doelen voor jezelf en ken punten toe als je die doelen haalt. Handig daarbij is een activity tracker of stappenteller.

Tip 9: Wees niet te streng

De sleutel is balans vinden. Het is onrealistisch om alle ongezonde dingen uit je leven te bannen. Af en toe genieten zonder je zorgen te maken om je gewicht of gezondheid hoeft geen probleem te zijn.

Het kan zijn dat je toch een keer in een (oud) ongezond patroon vervalt. Voorkom dan dat je gelijk de handdoek in de ring gooit. Het is nooit 'verloren'. Je kunt de draad ieder moment weer oppakken.