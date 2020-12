Vragen over tussendoortjes

Voedzaam en lekker tussendoortje

Vraag

Mijn dochter van 15 sport veel. Haar gewicht is aan de lage kant. Als ze van school thuis komt, heeft ze zin in iets lekkers. Wat geef ik haar nu dat voedzaam maar ook lekker is?

Antwoord

Je kunt denken aan een boterham met beleg, een stuk fruit, wat yoghurt met muesli/noten. Ga je voor zoet, dan is een plak ontbijtkoek of wat gedroogd fruit een alternatief.

Zoete trek

Vraag

Ik ben benieuwd waar die enorme zoete trek vandaan komt na het avondeten. Zelfs (pal) na het toetje, wil ik drop, snoep, gedroogd fruit, iets! Soms komt daarna weer een sterke hartige behoefte. Maar die enorme trek naar zoet, hoe stil je die?

Antwoord

Het kan verschillende redenen hebben waar zoetbehoefte vandaan komt. Het kan zijn dat je overdag wat te weinig hebt gegeten, waardoor je 's avonds trek krijgt in zoetigheid of hartigheid. Zorg er dus voor dat je overdag voldoende eet, te meer ook, omdat we dan vaak het actiefst zijn. Ook kan je lichaam gewend zijn aan veel zoetigheid. Zie het als een soort verslaving. In dat geval is het goed langzaam af te bouwen met de hoeveelheid suikers die je binnen krijgt. Zorg ook voor wat afleiding als je toch die zoete trek krijgt, het gevoel houdt zo'n 20-30 minuten aan en verdwijnt dan ook weer.

Eiwitrijk tussendoortje

Vraag

Als tussendoortje, is het dan goed om iets eiwitrijks te eten? En wat eet ik dan? Ik ben allergisch voor eieren.

Antwoord

Het voordeel van een eiwitrijk tussendoortje is dat het lang een verzadigd gevoel geeft. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat een tussendoortje voedzaam is (vitamines, mineralen, vezels), want ook dit zorgt voor een verzadigd gevoel. Ook is het raadzaam dat een tussendoortje niet te veel calorieën en/of suikers bevat. Daarbij kun je denken aan een schaaltje (magere) yoghurt met fruit of een cracker met (mager) beleg. Maar ook rauwkost (komkommer, snacktomaatjes), wat ongezouten noten (niet te veel als je ook op gewicht wil letten; noten bevatten veel calorieën) of gewoon een boterham met mager beleg zijn alternatieven.