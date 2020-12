Verse of conservegroenten?

Groenten uit pot en blik of toch maar vers? Het eerste is niet zo slecht voor het milieu als velen denken. Maar bevatten boontjes uit een pot evenveel vitaminen als de verse?

Nederlanders eten veel te weinig groente. 150 tot 200 gram groente per dag is voldoende voor een goede gezondheid. Het advies van 2 ons is dus aan de ruime kant. Dat haalt slechts een-vijfde van de bevolking.

Zijn groenten uit de diepvries, uit blik of pot even gezond als verse groenten?

De Consumentenbond onderzocht in 2010 negen van de populairste soorten groente uit de diepvries en als conserven. De groenten zijn geanalyseerd op de 10 belangrijkste voedingsstoffen: de belangrijkste vitaminen en mineralen en het gehalte aan voedingsvezels.

Bewerkt

Groenten voor pot of blik worden vooraf geblancheerd, en vervolgens in de verpakking gesteriliseerd. De groente is door dit proces lang houdbaar. Zout wordt voor de smaak toegevoegd. Groenten uit pot of blik zijn door het steriliseren wat zachter. Wat betreft de knapperigheid hebben diepvriesgroenten meer te bieden. Blik- en potgroenten moet je kort opwarmen in het eigen 'vocht'. Als je ze langer verwarmt of eerst overgiet in schoon water, gaan er meer voedingsstoffen verloren.

Een paar opvallende resultaten van onze test:

Vitamine C en foliumzuur zijn van alle vitaminen het gevoeligst voor hitte. Groenten in blik en pot worden sterker verhit dan wanneer je ze zelf kookt. Maar opvallend genoeg geldt niet voor alle merken dat de gehalten aan vitamine C en foliumzuur veel lager zijn in blik- en potgroenten. Alleen bij de rodekool, worteltjes en doperwten is het gehalte aan vitamine C lager dan gemiddelde bij verse groente. De hoeveelheid foliumzuur is alleen lager bij sperziebonen en worteltjes.

en zijn van alle vitaminen het gevoeligst voor hitte. Groenten in blik en pot worden sterker verhit dan wanneer je ze zelf kookt. Maar opvallend genoeg geldt niet voor alle merken dat de gehalten aan vitamine C en foliumzuur veel lager zijn in blik- en potgroenten. Alleen bij de rodekool, worteltjes en doperwten is het gehalte aan vitamine C lager dan gemiddelde bij verse groente. De hoeveelheid foliumzuur is alleen lager bij sperziebonen en worteltjes. De diepvriesspruitjes bevatten allemaal minder vitamine B6 dan verse spruiten, maar juist meer caroteen (pro-vitamine A). De diepvriesspinazie bevat minder vitamine B6 dan de verse variant, maar juist veel meer vitamine C. Sperziebonen in blik of pot bevatten structureel meer vitamine C dan de verse gekookte boontjes, maar minder foliumzuur.

Uit ons onderzoek blijkt dat groenten uit blik, pot en diepvries wat betreft de gehaltes vitaminen en mineralen nauwelijks onderdoen voor verse groenten. De belangrijkste reden is dat groenten vaak al binnen enkele uren na de oogst verwerkt worden voor diepvries en blik of pot. Dit is veel sneller dan het verse product bij u thuis in de pan ligt; dat kan dagen tot weken duren. In de tussentijd kan de hoeveelheid van de kwetsbaarste vitaminen in de verse groenten al fors zijn afgenomen.

Zout

Wel zijn groenten uit blik of pot veel zouter dan verse groente. Zout wordt toegevoegd voor de smaak en ook om de structuur te verbeteren. Het Voedingscentrum hanteert een bovengrens van 0,3 milligram zout per 100 gram. Alle door ons geteste groente in blik en pot komen hier bovenuit. Dit is dus ongunstig voor de bloeddruk. Wie zijn of haar zoutinname wil beperken, kan dus beter kiezen voor diepvries- of verse groenten.



In tegenstelling tot wat veel mensen denken hoef je niet bang te zijn dat je met diepvries-, blik- en potgroenten minder gezond eet dan met verse groenten. Veel belangrijker is de hoeveelheid en de variatie in de soorten groente die op tafel staan.