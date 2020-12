Vragen over voeding na de zwangerschap

Aankomen tijdens IVF

Vraag:

Ik ben altijd stabiel geweest in gewicht totdat ik op mijn 36-jarige leeftijd met IVF startte. Bij elke hormoonspuit vlogen de kilo's erbij. Momenteel volg ik het Dr. Frankdieet maar val geen gram af! Wanneer ik één keer iets van brood, aardappellen of pasta neem is er meteen één tot anderhalve kilo bij. Hoe krijg ik dit er weer af? Ik ben radeloos!

Antwoord:

Helaas hebben sommige medicijnen inderdaad deze bijwerking. Hierdoor kan afvallen moeilijker zijn en langzamer gaan.

Door een dieet te volgen zoals dat van Dr. Frank is een van de nadelen vaak dat zodra je hier mee stopt er een aantal kilo bij kan komen. Dit heeft ten eerste te maken met het feit dat koolhydraten een beetje vocht vasthouden. Zodra je iets eet als aardappelen, brood of pasta, is het vocht het eerste wat je terugziet op de weegschaal. Ook heeft het te maken met stofwisseling. Deze is veranderd door het diëten. Kies liever voor een minder streng dieet van bijvoorbeeld 1500 kcal.

Afvallen met behulp van de Richtlijnen Goede Voeding is een goede basis om vanuit te gaan en een verantwoorde manier om af te vallen. Zo krijgt het lichaam alle voedingsstoffen binnen die het nodig heeft. Neem daarbij mager broodbeleg, vlees en melkproducten, en dranken zonder suiker zoals koffie, thee en water. Zorg dat je drie niet te grote hoofdmaaltijden heeft om de vijf uur, en daar tussenin een gezond tussendoortje zoals een stuk fruit of plakje ontbijtkoek. Verdeel de maaltijden en calorieën ook goed over de dag. Vaak hebben mensen de neiging om overdag weinig te eten en 's avonds een grote maaltijd. Terwijl we vaak overdag het actiefst zijn. Zorg dus voor een goede balans hierin. Denk indien mogelijk ook aan voldoende beweging: dagelijks minimaal één uur fietsen, wandelen, zwemmen of sporten, in een tempo waarbij je hartslag versnelt en je wat zweet. Zo weet je dat je lichaam moeite moet doen en energie verbrandt.

Komt je er zelf niet uit, dan kunt je contact opnemen met een diëtist in de buurt. Hij of zij kan een voedingsadvies geven dat precies is afgestemd op je persoonlijke situatie (leeftijd, activiteit, huidig eetpatroon, medicatie en medische achtergrond).

Gezond eten tijdens de zwangerschap

Vraag:

Ik ben zwanger van mijn derde kind en wil goed en gezond eten. Ik hoop dit keer niet te veel aan te komen en niet te veel vocht vast te houden. De nodige speciale vitamines slik ik al. Heeft u advies?

Antwoord:

Een goede basis is altijd de Schijf van Vijf. Als je deze hoeveelheden eet, neem je in principe alles wat je lichaam nodig heeft, zowel voor jezelf als voor het kindje. Denk daarbij extra aan voldoende melkproducten, minimaal één keer per week vette vis, voldoende ijzer uit volkorenbrood, groenten, vlees en peulvruchten en vitamine D uit vis en halvarine op brood. Mocht je toch merken teveel aan te komen in gewicht, maak dan een afspraak bij een diëtist voor een voedingsadvies op maat.

Afvallen na de zwangerschap

Vraag:

Ik ben na mijn zwangerschap gestart met drie keer per week hardlopen en ben minder gaan eten. Ik wil nog 5 kilo kwijt alleen er gebeurt niets. En als ik in het weekend iets extra's neem dan kom ik direct weer aan. Kan het zijn dat mijn lichaam in 'spaarstand' staat en zo ja, hoe kom ik hieruit?

Antwoord:

Hormonaal gezien gebeurt er van alles met het lichaam tijdens en rond de zwangerschap, en dit kan zijn invloed hebben op het afvallen. Denk eraan dat de energiebehoefte veel lager is dan tijdens de zwangerschap, dus dat je lichaam nu veel minder energie nodig heeft voor zijn activiteiten.

Aankomen na iets extra's in het weekend heeft vaak te maken met dat je vocht vasthoudt. Doordat het extraatje meer zout of suiker bevat dan ons lichaam gewend is, kun je vocht vasthouden. Na enkele dagen zou je dit vocht ook weer kwijt moeten zijn, en het gewicht zou dus moeten zakken. Ook kan het zijn dat je gewicht niet zakt, omdat je door het hardlopen extra spiermassa opbouwt. Dit is iets goeds, omdat je met deze spieren extra energie verbrandt, maar hierdoor kan het zo zijn dat er op de weegschaal niets zichtbaars gebeurt, terwijl in het lichaam allerlei processen aan de gang zijn om spieren aan te maken en vet te verbranden. Dit proces gaat niet oneindig door, vaak na enkele weken tot maanden is het lichaam klaar met extra spiermassa aanmaken en zie je de weegschaal ineens dalen. Volhouden dus!