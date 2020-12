Meest gestelde vragen aan de diëtist

Jaarlijks staat in de maand januari het onderwerp diëten in de schijnwerpers. Ook in 2014 konden zowel leden als niet-leden vragen stellen aan 3 diëtisten. Vragen stellen kan niet meer, maar hieronder staat een overzicht van de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Wie geven antwoord?

Iris Walsmit-Flohr, Marjolein de Pundert en Sara van Grootel werken alledrie als diëtist in Den Haag. Zij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Iris is gespecialiseerd in aandoeningen als diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en ondergewicht. Marjolein is hier ook in gespecialiseerd en behandelt verder mensen met overgewicht en eetstoornissen. Sara is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met diabetes, overgewicht/obesitas, darmproblematiek en kinderen met overgewicht.

Diëtisten krijgen over onderstaande onderwerpen de meeste vragen: