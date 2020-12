We groeien harder in de breedte dan in de lengte

Nieuws|In de afgelopen 20 jaar is het gemiddelde gewicht van mannen en vrouwen in Nederland harder toegenomen dat de gemiddelde lengte. We worden dus steeds dikker.

In de periode van 1991 tot 2011 is het gewicht van mannen met 5,6 kg en van vrouwen met 3,7 kg toegenomen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde lengte van mannen is echter maar met 2,1 cm en van vrouwen met 0,6 cm toegenomen. Mannen zijn nu gemiddeld 84 kg en 1,81 m, vrouwen zijn 70 kg en 1,68 cm.

Naast een toename in gewicht en in lengte is ook het aantal mensen met overgewicht toegenomen. Vorig jaar was 54% van de mannen te zwaar en had 10% ernstig overgewicht. Van de vrouwen is 43% te zwaar, 13% heeft ernstig overgewicht. 20 jaar geleden had nog maar 39 % van de mannen en 31% van de vrouwen overgewicht.

Wil je zelf weten of je gewicht past bij je lengte? Bereken dan je BMI

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek