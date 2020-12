Weg met je buik!: review

Pluspunten

Ieder hoofdstuk eindigt met een samenvatting.

Het boek bevat praktische tips die helpen om minder te eten.

De recepten zijn makkelijk te maken en vergen weinig tijd.

De (weinige) recepten bevatten wel relatief vaak vis of zijn vegetarisch.

Goed dat er aandacht is voor beweging.

Ook de mentale houding wordt besproken. Dit punt is van belang om een bepaald voedingspatroon in stand te houden.

Minpunten

De auteur onderbouwt zijn opvattingen enkel met literatuur die deze opvattingen bevestigt. De andere zijde laat hij onbelicht.

De auteur beweert dat verzadigd vet niet leidt tot hart- en vaatziekten. Er is echter afdoende literatuur die deze relatie wél beaamt.

Een eiwitrijk dieet zou niet slecht voor de nieren zijn. Er worden slechts 3 studies genoemd die dit onderbouwen. De huidige richtlijnen beperken echter de eiwitinname tot 0,8 gram per kg lichaamsgewicht.

Kunstmatige additieven moeten worden vermeden omdat die de eetlustcontrole verstoren en honger stimuleren. Waar Briffa dat vandaan haalt is onduidelijk.

Fytochemische stoffen verbeteren de gezondheid en beschermen tegen ziektes. Ook dit onderbouwt de auteur niet.

Anders dan andere koolhydraatarme en eiwitrijke diëten raadt Briffa het gebruik van soja en peulvruchten (en Quorn) af. De argumenten hiervoor zijn niet sterk onderbouwd.

Het gebruik van kokosolie en boter wordt in dit boek gestimuleerd, terwijl dit product, in vergelijking met andere plantaardige oliën en margarine, veel verzadigd vet bevat.

De schrijver raadt het eten van granen af, terwijl dit een bron van vezels en vitamines is.

Alcohol moet met mate worden gedronken. Rode wijn heeft de voorkeur boven witte wijn en bier vanwege de lagere koolhydraatinhoud. Dit klopt echter niet. Droge witte wijn bevat minder koolhydraten dan rode wijn, namelijk 1 gram per glas (150 ml) versus 5 gram per glas (150 ml).

De ingrediënten die genoemd staan in het hoofdstuk met recepten zijn soms vet- en calorierijk. Zo wordt er varkensgehakt genoemd in plaats van het minder vette rundergehakt. Onnodig en ongezond.

Het weekmenu stelt niets voor en had net zo goed weggelaten kunnen worden.

De recepten bevatten producten die niet op de Nederlandse markt te verkrijgen zijn. Zo kennen we geen light olijfolie of volkoren mosterd.

De genoemde gerechten zijn eiwit- en vetrijk en ondersteunen daarmee de theorie van het boek, maar zijn geen afspiegeling van wat wij verstaan onder een gezonde voeding.

De recepten bevatten weinig veelzijdige ingrediënten en zijn niet aangepast aan het Nederlandse voedingspatroon. Veel genoemde producten zijn ei, chorizo, zalm en garnalen.

Het gerecht tomatensoep met parmezaanse kaas is geen recept te noemen: 'Koop verse tomatensoep zonder suiker'. Je verwacht te lezen hoe je zelf een gezonde tomatensoep maakt.

Ondanks zijn advies om peulvruchten te laten staan, staat er een recept in dat bomvol bonen zit: 'Bonen en notencake met erwtenpudding'.

Het hoofdstuk over bewegen had wel ondersteund mogen worden met afbeeldingen.

Conclusie

Dit boek bevat voedingsadviezen die weinig onderbouwd zijn. Hoe aansprekend de cover ook kan zijn voor de man met een 'bierbuikje', de inhoud is niet sterk en biedt weinig handvatten tot een goede praktische uitvoering. De recepten zijn, met de Schotse en Indiase eieren, gebaseerd op een Engels voedingspatroon. En met de relatief (verzadigd) vetrijke, koolhydraatarme adviezen, is het dieetboek geen afspiegeling van wat wij verstaan onder een gezonde voeding.

Wat is Weg met je buik!

De schrijver John Briffa legt in dit boek uit welke voeding belangrijk is om af te vallen. Hij geeft hierbij aan dat het boek mythes ontkracht en een stevige dosis gezond verstand voorschotelt. Later in het boek staan recepten en is er aandacht voor lichaam en geest.

Samenvatting

De schrijver valt, net als bepaalde andere dieetboeken als De Voedselzandloper en Broodbuik, terug op de evolutietheorie. De gedachtegang erachter is dat we al jarenlang voedingsmiddelen zoals vlees, vis eieren, fruit, groenten, noten en zaden eten. Voedingsmiddelen zoals tarwe en mais zijn pas relatief kort in ons voedingspatroon net als geraffineerde suikers, melk en plantaardige oliën. Deze moeten volgens Briffa dan ook vermeden worden.



De schrijver wijdt hoofdstukken aan de Body Mass Index (BMI) en de buikomvang. Hierbij beschrijft hij de beperkingen van de BMI en de meerwaarde van het monitoren van de taille. Ook is er aandacht voor lichaam en geest.

Wie schreef Weg met je buik!?

Dr. John Briffa is arts gespecialiseerd in voedingsgeneeskunde en auteur van verschillende boeken over gezondheid. Het boek is gebaseerd op zijn ervaringen uit de praktijk met patiënten. Ook verwijst Briffa naar diverse wetenschappelijke studies in zijn boek.