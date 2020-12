WHO adviseert halvering suikerinname

De gezondheidsorganisatie maakt zich ernstige zorgen over de suikerconsumptie, die vooral in het Westen hoog is. Te veel suiker kan leiden tot overgewicht en tandbederf. Verlaging van het advies houdt in dat een gemiddelde volwassene dan nog maar 5,5 suikerklontje per dag binnen zou mogen krijgen. Dat is vergelijkbaar met één glas cola. Maar ook in andere producten zit vaak onverwacht veel suiker. De benamingen voor suiker lopen ook uiteen op de verpakkingen van producten.