Eerste indruk|De Wonder Core is een fitnessapparaat dat gericht is op het trainen van de buikspieren. Gezien de prijs een degelijk apparaat en zeker geen miskoop. Let wel op: als je groter bent dan 1,75 m dan is de Wonder Core eigenlijk te klein voor je.

Conclusie

Voor €120 kun je een jaarabonnement op de sportschool nemen, maar voor wie liever (ook) thuis sport is de Wonder Core 2 geen miskoop. De oefeningen die je er op kunt doen zijn veelzijdig en goed. De constructie van het apparaat is kwalitatief niet zo hoog als apparaten op de sportschool, maar gezien de prijs is het wel een degelijk apparaat. De kunststof opzetstukken rammelen hier en daar maar het geheel is wel solide.

Let wel op: als je groter bent dan 1,75 m dan is het apparaat eigenlijk te klein. Daarbij kun je vrijwel alle oefeningen ook doen met een Dynaband die slechts 2 tientjes kost of gewoon op de grond met je eigen lichaam als tegengewicht. Voordeel van de Wonder Core 2 is wel dat je makkelijk kunt variëren in de zwaarte van buikspieroefeningen, en als je net begint krijg je een goede ondersteuning.

Zwaarte van de oefeningen

De buikspieroefeningen kun je zwaarder maken door verschillende weerstanden te kiezen. Je kunt met 2 veren, 1 veer of zonder veren werken. Daarnaast kun je de rugleuning op verschillende standen vastzetten waardoor je heel kleine of juist heel grote bewegingen kunt maken.

De standaard roeiset is voor de bicepsoefeningen vrij makkelijk uit te trekken. Vind je het te licht dan kun je overstappen op de roeiset PRO die 2 keer zoveel weerstand geeft.

Voor wie geschikt?

De Wonder Core 2 is te gebruiken door mannen en vrouwen. Hij is enigzins verstelbaar op je lengte, maar als je groter bent dan 1,75 m dan is de Wonder Core eigenlijk al te klein. Je kunt de zitting wel iets naar achteren zetten, maar de roller voor je knieholte is niet verstelbaar en die zit dan al snel te laag.

De oefeningen zijn vrij goed te doen. De oefenining voor de triceps is best zwaar omdat je dan de elastieken op zijn langst gebruikt. Bij de oefeningen voor de schuine buikspieren draait het zitje mee. Dat geven ze aan als een voordeel maar daardoor train je juist die schuine buikspieren minder. Bovendien kun je deze oefening beter niet doen als je last van je rug hebt.

Montage

Bij het in elkaar zetten vonden wij het verwarrend dat er 2 montagehandleidingen bij zitten: 1 dubbele A4 in kleur en 1 boekje zwart/wit. Dat maakt het onduidelijk welke je als gebruiker moet volgen. Het lijkt alsof de zwart/wit de oudste is, en dat de kleur nieuwer is. De formuleringen zijn her en der wat onduidelijk bijvoorbeeld: 'Plaats het rugfoam op de hoofdunit in de juiste volgorde.' Maar wat de juiste volgorde is, word niet toegelicht. Verder is de layout niet al te duidelijk en missen er stappen, maar al met al kwamen we er wel uit.

Dvd

De dvd met de workout is prettig. De instructies zijn duidelijk en worden rustig uitgelegd. Het is allemaal eenvoudig te volgen. Er wordt aandacht besteed aan opwarming en cooling down en er zijn ook oefeningen bij die je zonder het apparaat doet.

De losse onderdelen van de work out zelf zijn wel kort: effectief gezien ben je 30 seconden tot 45 seconden echt aan het werk per onderdeel en bestaat de rest van de tijd uit het verzitten en verstellen van het apparaat. In de work out komen 15 verschillende oefeningen aan bod; verschillende crunches, verschillende roeibewegingen, bicepcurls, tricepoefeningen en oefeningen voor je lage buikspieren.

Een hele sessie is niet loodzwaar, maar je voelt wel dat je spieren aan het werk gezet hebt. Als je de dvd een paar keer hebt gezien dan weet je wel wat je allemaal kunt doen en kun je zelf aan de slag. Ook de flyers geven een aantal oefeningen aan.

7 dagen maaltijdplan

Bij de Wonder Core krijg je een '7 dagen maaltijd plan'. Een van onze voedingsonderzoekers berekende van een paar dagen wat je dan binnen krijgt….en da's niet veel. Slechts 1200 calorieën. Dat kun je zien als een crash-dieet. En dat is niet gunstig want dan verlies je vooral spiermassa en die wilde je juist trainen! De vertaling op het maaltijdenplan laat ook wat te wensen over.

Wel goed op dieet? Lees meer over diëten.

De Wonder Core 2 is onder andere te koop bij Tommy Teleshopping.

Wat is de Wonder Core?

De Wonder Core is een fitness-apparaat dat gericht is op het trainen van de buikspieren. Opvallend aan de Wonder Core is dat je verder achterover kunt gaan dan 180 graden. De rugleuning kan namelijk in 3 standen vastgezet worden, ook helemaal naar de grond toe.

De zitting van de Wonder Core draait mee zodat ook schuine buikspieren te trainen zijn op het apparaat. De rugleuning van de Wonder Core is voorzien van 6 rollers die je rug tijdens de beweging masseren.

De Wondercore 2 die wij uitprobeerden is voorzien van een roeiset waarmee je 4,5 kilo per kant weerstand hebt. Er is ook een roeiset PRO te koop voor €29,95 waarmee je met het dubbele hiervan traint. De gewone Wondercore heeft geen roeiset.

De Wonder Core is te gebruiken tot maximaal 120 kilo.

Inhoud pakket: