Zo voorkom je een terugval

Achterhaal de oorzaak

Omgaan met een terugval of een baalmoment kun je het beste doen door voldoende inzicht te krijgen in de situatie waar het ‘mis’ gaat. Zo kun je ervan leren. En het anders aanpakken de volgende keer dat je je in dezelfde situatie bevindt.

Verveling, vermoeidheid en verdriet kunnen een trigger zijn om meer te eten dan je bedoeling is. Ook ruzie of boze gevoelens kunnen leiden tot frustratie-eten.

Maar ook positieve emoties en vrolijke gebeurtenissen kunnen er voor zorgen dat je meer eet dan wenselijk is. Zo kan sociale druk en gezelligheid iemand de fout in laten gaan. Zoals op een feestje, op vakantie of tijdens de feestdagen.

Breng goed in kaart wat voor jou lastige punten zijn. En bedenk van tevoren hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Ook ongezonde verleidingen kunnen leiden tot een ‘foutje’. Lees hoe je jezelf kunt wapenen tegen ongezond eten.

Voorkom dat je alle remmen losgooit

Je wilt eigenlijk géén koekjes eten. Maar als je er dan toch een pakt eet je ook maar meteen de rest van de rol op. Herkenbaar? Dit gedrag wordt ook wel lijngericht eten genoemd.

Je bent dan vaak erg streng voor jezelf. En als je dan voor je gevoel de fout in bent gegaan, is de dag ‘verpest’. Hierdoor kun je dan juist enorme snackbuien krijgen. Die dag is voor je gevoel toch niet meer goed te maken. Dus dan maar goed verpesten en veel meer ongezond snacken.

Dit is te voorkomen door minder streng voor jezelf te zijn. En gun jezelf af en toe een minder gezonde maaltijd of snack. Maak er geen groot probleem van en ga erna gewoon weer door met je gezonde eetpatroon. Dat is veel beter dan een ‘alles of niets’ mentaliteit.

Relativeer

Oké, je hebt een hele zak chips leeggegeten. Dat is even balen. Maar laat je er niet door ontmoedigen. Door gewoon door te pakken is er niet zo veel aan de hand. Relativeer voor jezelf hoe (niet) erg het is en laat het gaan.

Blijf positief denken

Negatieve gedachten zoals ‘dit kan ik niet’ en ‘dat lukt me toch niet’ zorgen ervoor dat je al opgeeft voor je begint. Probeer positief te blijven. Ook al gaan niet alle dagen even goed. Wees trots op wat wel goed gaat. Dit verhoogt je motivatie.

Probeer eens deze succesmomenten-opdrachten.

Voorkomen is beter dan genezen

Als je weet wat je valkuilen zijn, kun je er ook beter omheen navigeren. Weet je bijvoorbeeld dat je slecht tegen sociale druk kan. Leer dan beter nee zeggen. En houd voet bij stuk. Mensen in je omgeving raken er dan ook aan gewend dat je nee zegt. Op termijn zullen ze dan minder aandringen om bijvoorbeeld ‘mee te snacken’. Zo vermindert ook de sociale druk.

Door een terugval te voorkomen hoef je hem ook niet te overkomen. Het is daarom slim om voor jezelf een plan te maken over hoe je omgaat met een baalmoment.

Een manier waarop je dat kan doen is als volgt: pak pen en papier. Schrijf ‘als ik A, dan B’. De A staat voor een valkuil. De B staat voor de manier waarop je ermee omgaat.

Stel het weekend is je valkuil. 'Als ik in het weekend ongezonde trek heb, dan gun ik mijzelf een ongezonde snack van maximaal 400 calorieën. Ik laat de dag erna alle snacks staan.' Een valkuil kan ook zijn dat je in de avond op de bank ploft en vervolgens geen puf meer hebt om te sporten. 'Als ik ‘s avonds thuis kom, dan trek ik meteen mijn sportkleren aan.'