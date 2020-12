Zonder suiker: review

Pluspunten

Minder suiker eten sluit aan bij de nieuwe adviezen van de WHO. Zij adviseren om maximaal 5% van de dagelijkse calorie-inname uit suiker te halen.

Anne Marie geeft veel alternatieven voor suiker. Ook geeft ze de positieve en negatieve eigenschappen van suikervervangers.

De recepten zijn duidelijk en de ingrediënten (over het algemeen) goed verkrijgbaar.

De auteur besteedt niet alleen aandacht aan suiker, maar ook aan gezond eten en bewegen.

De auteur geeft tips om ook kinderen minder suiker te laten eten.

Het boek bevat wat informatie over het gebruik van suikervervangers bij diabetes.

Het boek geeft veel informatie over de verschillende soorten suikers. Hierdoor duurt alleen wel wat lang voor je bij de praktische tips aankomt. Wil je gelijk aan de slag, kijk dan in de inhoudsopgave welke hoofdstukken voor jou van toepassing zijn.

Minpunten

Het boek overdrijft sommige nadelige effecten van suiker.

Veel suikervervangers worden niet in reguliere winkels verkocht.

De auteur is niet altijd even consequent. Zo mag je in de ontwenningsfase geen suiker en suikervervangers, maar wel huisgemaakte abrikozenjam met stevia (zoetstof) en diksap (suiker).

Bij de recepten staat de bereidingstijd niet vermeld.

Conclusie

Zonder suiker helpt je om minder toegevoegd suiker te eten. Helemaal zonder suiker hoef je niet, want niet alle suikers zijn slecht en er zijn voldoende alternatieven.

Zonder suiker is niet bedoeld als dieet en richt zich dus ook niet op afvallen. Toch is de kans groot dat je aan het begin gewicht verliest. Door minder suiker te eten verliest je lichaam vocht en dit zie je terug op de weegschaal. Of je ook vet gaat verliezen hangt af van wat je normaal gewend bent te eten. Eet je normaal veel (toegevoegd) suiker en nu niet meer, dan is de kans groot dat je gewicht verliest. Maar let wel op! Ook alternatieve suiker kunnen energie leveren.

Anne Marie Reuzelaar prijst enkele suikervervangers omdat ze vitamine en mineralen bevatten. In de praktijk gebruik je hier vaak zo weinig van, dat ze geen substantiële bijdragen leveren aan de gezondheid.



Wat is Zonder suiker?

Geniet met mate

In Zonder suiker laat Anne Marie Reuzelaar zien wat suiker allemaal met je doet en hoe je ook zonder kan. We hebben een natuurlijke voorkeur voor zoet. Maar tegenwoordig eten we wel 40 kilo suiker per jaar. Zeker aan veel bewerkte producten is extra suiker toegevoegd. Anne Marie Reuzenaar laat zien dat het ook met minder suiker kan. Door zelf te koken en gebruik te maken van pure ingrediënten. Daarnaast geeft ze verschillende alternatieven om toegevoegd suiker te vermijden of te vervangen. Bijvoorbeeld fruit en honing, maar ook kokosbloemsuiker en stevia.

Hoezo zonder suiker?

Te veel suiker is slecht voor je. Voor je gewicht, maar ook voor je tanden. Daarom adviseert de WHO niet meer dan 5% van de dagelijkse calorie-inname uit suiker te halen. Anne Marie Reuzelaar gaat nog wat verder, volgens haar kan suiker zelfs voor emotionele problemen en problemen met de weerstand zorgen.

Goede en slechte suikers

Suiker heb je nodig als brandstof. Het is dan ook niet nodig om alle suikers uit je voeding te halen. In Zonder suiker worden de suikers verdeeld in twee groepen. De goede en de slechte suikers. De slechte suikers zijn de geraffineerd suikers, zoals tafelsuiker en rietsuiker. Deze suikers zijn zo bewerkt dat ze behalve calorieën geen enkele voedingswaarde leveren. De goede suikers zijn de onbewerkte suikers, zoals in granen, groente en fruit. Zij bevatten nog vitaminen en mineralen. Zonder suiker helpt vooral de slechte suikers uit je voeding te halen.

Van de verslaving af

Wennen aan minder suiker doe je in drie fase:

Ontwennen : Niet gelijk 'cold turkey', maar langzaam wennen aan minder suiker. Geen suiker meer in je thee of het eten van wit brood.

: Niet gelijk 'cold turkey', maar langzaam wennen aan minder suiker. Geen suiker meer in je thee of het eten van wit brood. Ontgiften en herstellen : Geen suiker, suikerhoudende producten of suikervervangers. Drie weken lang. In deze fase kan je wel wat last krijgen van afkickverschijnselen zoals hoofdpijn, huiduitslag of een sterke lichaamsgeur.

: Geen suiker, suikerhoudende producten of suikervervangers. Drie weken lang. In deze fase kan je wel wat last krijgen van afkickverschijnselen zoals hoofdpijn, huiduitslag of een sterke lichaamsgeur. Vervangen: Langzaam aan mag je weer wat suiker(vervangers) eten. Maar met mate.

Wie is Anne Marie Reuzenaar?

Anne Marie is orthomoleculair voedingskundige. Daarnaast heeft zij verschillende opleidingen gevolgd in de natuurgeneeskunde.