Vraag: De praktijkondersteuner raadt me af nog langer rodegistrijst te slikken om mijn cholesterol te verlagen. Wat is er mis met rodegistrijst?

Antwoord: Rodegistrijst bevat het cholesterolverlagende monacoline K, een natuurlijke statine. Statines zijn cholesterolverlagende medicijnen. De bijwerkingen van monacoline K komen overeen met de bekende bijwerkingen van statines. De hoeveelheid monacoline K in verschillende supplementen varieert sterk. Bovendien kan het de giftige stof citrinine bevatten.

Rodegistrijst wordt niet direct aangeraden als cholesterolverlager, omdat deze niet dezelfde kwaliteitscontrole heeft ondergaan als echte geneesmiddelen. Statines in de vorm van geneesmiddelen hebben bij een te hoog cholesterol de voorkeur. Als die niet worden verdragen is ezetimibe een goede keuze. En als die niet worden verdragen, is in overleg met de arts rodegistrijst een mogelijk alternatief. Maar dan wel in een supplement met een constante dagdosis van 10 mg monacoline K en zonder citrinine.

Linda Mulder-Wildemors, apotheker/onderzoeker bij SIR Institute, Leiden

Gezondgids 4, 2020

