BuzzOff Magnetische Hordeur

Wat is de BuzzOff?

De BuzzOff (100 x 210cm) is een hordeur die automatisch sluit als je er doorheen loopt. De Buzzoff heeft 9 magneten aan weerszijden die tegen elkaar aan klikken als je er doorheen gelopen bent. Tenminste, dat is een van de claims.

Claims

Laat frisse lucht naar binnen maar houdt alle ongewenste insecten buiten.

Je kunt er gewoon doorheen lopen, zelfs met je handen vol.

Hor sluit zichzelf weer keurig direct achter je wanneer je er doorheen gelopen bent.

Je huisdieren kunnen ook zelf naar binnen en naar buiten.

Verder claimt Telsell dat je geld bespaart door deze hordeur aan te schaffen omdat je geen ventilator of airco meer nodig hebt aangezien je de deur open kunt laten staan. Ook zou BuzzOff helpen ziektes en kwaaltjes tegen te gaan, die door ongedierte als muggen en vliegen veroorzaakt worden.

Die laatste 2 claims zijn natuurlijk erg overdreven want juist bij extreme hitte is het verstandiger je deuren dicht te houden om de warmte buiten te houden. En ziekten en kwaaltjes die door muggen of vliegen veroorzaakt worden zijn in Nederland niet aan de orde.

Wij bekeken deze 2 claims dus niet, maar wel of hij goed sluit en makkelijk te installeren is. Of dat zo is lees je in onze review.

De BuzzOff is te bestellen in 3 verschillende kleuren bij Telsell. Ook verkrijgbaar bij Tommy teleshopping onder de naam 'screentastic'.

BuzzOff: review

Helaas zijn we met deze BuzzOff weer een illusie armer. Het idee erachter is goed, maar de uitvoering minder. Niet alle claims worden waargemaakt.

Installatie lastiger

Het installeren van de BuzzOff kan met een klittenbandconstructie op metalen of kunststof deurposten. En op een houten deurpost met punaises.

Bij de houten deurpost waar wij hem installeerden moest wel een hamer aan te pas komen om de punaises goed in het hout te slaan, want anders liet de hor weer los. Dat maakt ook dat hij in dat geval niet zo makkelijk te verplaatsen is als in de reclame beweerd wordt.

Te lang en te licht

Eenmaal geïnstalleerd blijkt de BuzzOff te lang om goed zijn werk te kunnen doen. Hij blijft hangen op de grond waardoor hij niet goed sluit.

Na op-maat-knippen gaat het nog niet altijd goed, want als het een beetje naar binnen waait blijft de deur openstaan omdat de onderkant niet zwaar genoeg is. Op de verpakking staat dat de onderkant verzwaard is, maar dat is niet meer dan een dubbele zoom. Een loodkoortje of iets dergelijks ontbreekt.

Niet direct een succes

Dat je er met handen vol doorheen kan lopen is ook niet helemaal waar. Met een groot dienblad kom je namelijk in de problemen omdat de hor ook aan de zijkanten vastzit; daar blijf je dus achter hangen.

Poezen waren wat geïntimideerd door het geheel en kropen er onderdoor in plaats van er gewoon doorheen te lopen. Met huisdieren dus ook niet direct een succes.