De goedkoopste winkels voor tuinartikelen

Een grasmaaier, heggenschaar of bladblazer kun je natuurlijk in het tuincentrum kopen, of in de bouwmarkt. Maar steeds vaker kan het ook vanuit de luie stoel, online dus. Zijn webwinkels goedkoper dan ‘echte' winkels? En bij wie ben je het goedkoopst uit? Waar kun je nog meer op letten om je uitgaven binnen de perken te houden?

Weinig verschil

De prijzen van de grote winkelketens en enkele webwinkels liggen dichtbij elkaar. Maar Hornbach is duidelijk het goedkoopst. Ook de webshops Bouwmarkttotaal.nl en Warentuin.nl zijn aan de goedkope kant. Bol.com is 24% duurder dan gemiddeld. Tuincentrum.nl is ook aan de dure kant.

Welke winkel is het goedkoopst?

Hoe lager de index, hoe lager het prijspeil. Hornbach is dus het goedkoopst. Het gemiddelde is 100.

Tuincentrum of bouwmarkt Prijsindexcijfer Hornbach 92-93 Bouwmarkttotaal.nl en Warentuin.nl 94-95 Ranzijn 98-99 Intratuin, Gamma, Life&Garden, Welkoop, Praxis 99-100 Karwei en Groenrijk 100-101 Formido 101-102 Tuincentrum.nl 104-105 Bol.com 124-125

Tussen tuincentra en bouwmarkten zit weinig verschil. Tussen de webwinkels troffen we wél verschillen aan. Bouwmarkttotaal.nl en Warentuin.nl zijn aanzienlijk goedkoper dan Tuincentrum.nl en Bol.com.

Deze prijspeiling vond plaats in januari 2016 en is een momentopname. Hij geldt voor A-merken (deze artikelen zijn bij elke winkel gelijk) en is exclusief verzendkosten.

Assortimentsverschillen

Per productgroep verschilt het waar je het goedkoopst uit bent. Voor elke productgroep is Hornbach het goedkoopst, maar voor elektrisch gereedschap is ook Bol.com verrassend goedkoop.

Voor handgereedschap zoals een hark, tuinschep of onkruidsteker is Warentuin.nl aan de goedkope kant.

Producten zoals grond, hydrokorrels en mest zijn het gunstigst geprijsd bij Hornbach en Bouwmarkttotaal.nl. Bewateringsproducten bij Hornbach of Warentuin.nl. Coolblue verkoopt deze artikelen ook, maar die zijn aan de prijs.

Warentuin.nl is een webshop van 10 zelfstandige tuincentra. De prijzen, het assortiment en de bezorgkosten in deze afzonderlijke tuincentra kunnen afwijken van de website.

Hornbach heeft de grootste sortering A-merken, samen met Groenrijk, Life&Garden en Intratuin. Maar per filiaal verschilt het ook, want elke keten heeft grotere en kleinere filialen. Het aanbod van Bol.com, Formido en Bouwmarkttotaal is kleiner.

Verschillend prijsbeleid

De ketens verschillen in prijsbeleid. Hornbach heeft een laagsteprijsgarantie en hanteert vaste prijzen. Veel andere winkels werken met klantenkaarten en kortingsacties. Een klantenkaart levert niet zoveel voordeel op. Kortingsacties kunnen wél aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld 20% korting op een bepaald merk of op een deel van het assortiment, zoals gereedschap.

De laagsteprijsgarantie van Hornbach geldt ook voor de kortingsacties van andere winkels, dan gaat er nog 10% van de actieprijs af. Andere ketens hebben vaak ook een laagsteprijsgarantie, maar die beperkt zich dan bijvoorbeeld tot specifieke artikelen.

Let op de verzendkosten

Nog niet alle, maar wel steeds meer tuincentra en bouwmarkten hebben ook een webshop. Let wel op de verzendkosten. Die worden tijdens het bestellen snel duidelijk, behalve bij Ranzijn en Formido. Daar moet je eerst je gegevens invullen.

De standaard verzendkosten liggen globaal tussen de €2 en €8. Vaak is verzending vanaf een bepaald bedrag gratis. Dat bedrag verschilt nogal: bij Warentuin en Bol.com is dat €20, maar bij Formido pas vanaf €200.

Voor het versturen van grote of zware artikelen - ook goedkope, zoals potgrond of tuinaarde - betaal je vaak flink. Dat kost bij Hornbach €24,95 en bij Formido zelfs €35! Ook voor goedkope en lichte artikelen als zaden betaal je vaak meer voor verzending dan voor het artikel zelf. Bij bouwmarkten kunnen de verzendkosten bovendien afhangen van het transportbedrijf.

Tip: toch online kopen? Bestel zoveel mogelijk in 1 keer. Dat kan schelen in de verzendkosten omdat je boven het grensbedrag uitkomt, of omdat je dan maar 1 keer verzendkosten betaalt.

Ruilen, delen of lenen

Je kunt je tuinspullen ook ruilen of delen. Dat kan een hoop geld schelen. Leen spullen zoals een grasmaaier of heggenschaar aan of van buren of vrienden. Of van onbekenden via internetplatforms als Peerby (gratis lenen) of Peerby Go (tegen vergoeding lenen) of een lokale Facebook-groep.