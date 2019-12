Fiskars onkruidtrekker

Eerste indruk|De onkruidtrekker van Fiskars heeft grijparmen op een lange steel, zodat het niet meer nodig is te bukken om onkruid - met name paardenbloemen - te verwijderen. Er is een versie verkrijgbaar met vaste steel en met een telescopische steel. De onkruidtrekker is verkrijgbaar bij Intratuin en bij een paar (online) tuincentra.