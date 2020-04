Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Gardena Sileno City 500 is een robotmaaier met een aanbevolen gazongrootte van 500 m². Deze maaier heeft een 18 volt Li-ion accu met een capaciteit van 2,1 Ah. De accu is in 60 minuten opgeladen en is na 60 minuten maaien leeg.