Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Viking MI 422P was Beste uit de test in onze test van robotomaaiers uit 2016. Het is een behoorlijk dure robotgrasmaaier, maar hij doet het wel prima. Viking is een merk voor semiprofessioneel tuingereedschap dat je vrijwel alleen maar in speciaalzaken vind. Zelfs online is dit merk moeilijk te krijgen. Bediening met een app ontbreekt.