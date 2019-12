Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Worx WG791E.1 was Beste uit de test en Beste Koop in onze test van robotomaaiers uit 2016. Hij is nog steeds verkrijgbaar, maar de markt voor robotmaaiers is zodanig veranderd dat die predikaten niet meer actueel zijn. De Worx WG791E.1 is voor een robotmaaier heel eenvoudig, maar deed het prima in onze test. De hoeveelheid gras die gemaaid kan worden met 1 acculading blijft wat achter. Een app om de maaier te bedienen ontbreekt. Worx is verkrijgbaar bij oa. Praxis.