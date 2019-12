Skil Weedbuster: review

Conclusie

De prestaties van de Weedbuster vallen tegen. Sterk onkruid blijft gewoon zitten en het kost meer werk dan verwacht om alle tegelranden te doen. Daarnaast moet je de borstel vervangen als hij versleten is. Ideaal is het allemaal niet. Maar minder sterk onkruid, zoals mos, werd wel goed verwijderd en je kunt rechtop blijven staan terwijl je de Weedbuster gebruikt. Voor sommige mensen zal dat een uitkomst zijn.

Borstels

De Skil weedbuster heeft 2 'wielen':

1 echt wiel;

1 roterende borstel.

Die borstel is gemaakt van hard kunststof, ongeveer hetzelfde materiaal als een straatbezem. Het idee is dat je de Weedbuster door de voegen tussen de tegels geleidt, en dat je daarmee de voeg schoonmaakt van onkruid. De borstels zijn redelijk flexibel. Mos en dood onkruid werd snel weggeborsteld, maar taai onkruid, zoals gras of paardebloemen, bleef gewoon zitten. Het werd eerder hard gekamd dan verwijderd.

Reserveborstels

We verwachten dat de borstels redelijk snel zullen slijten. De fabrikant biedt reserveborstels aan (ongeveer €15 voor 2 stuks) en claimt dat de borstels eenvoudig en gemakkelijk te vervangen zijn. Hoe vaak je borstels moet vervangen weten we niet, maar de Weedbuster is duidelijk een product met doorlopende kosten.

Jammer genoeg zijn er (nog) geen andere borstels te krijgen. We hadden graag bijvoorbeeld ook het effect van een staalborstel gezien op taai onkruid.

Ergonomie

De belangrijkste verdienste van de Weedbuster is de telescoopstang, die ervoor zorgt dat je rechtopstaand al het werk kunt doen. Dat betekent onkruid verwijderen zonder de rug te buigen, wat veel mensen als muziek in de oren zal klinken. We vonden de weedbuster inderdaad helemaal niet vermoeiend in het gebruik.

Maar daar is niet mee gezegd dat de klus snel was geklaard. Omdat het apparaat zichzelf voortrekt met de kracht van de roterende borstel, schiet hij vaak uit de voeg. Je bent dus de hele tijd bezig met sturen en corrigeren. Dat kost niet veel kracht, maar wel veel tijd.

