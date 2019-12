Aerogarden elektrische kruidentuin

Eerste indruk|De Aerogarden is een kruidentuin voor dummies: je kweekt moeiteloos je eigen kruiden. Zo zou je handenvol geld kunnen besparen. Is het een aanrader?

Aerogarden: review

Met de Aerogarden kun je ontzettend makkelijk je eigen kruiden of andere planten of bloemen kweken, maar of je er de forse kosten mee terugverdient, laat staan geld uitspaart, lijkt ons erg onwaarschijnlijk.

Als de Aerogarden uit de doos komt, moet je hem nog in elkaar zetten. Dat ziet er op papier ingewikkeld uit, maar valt in de praktijk wel mee als je je precies aan de handleiding houdt.

Starterspakket

Het starterspakket uit de doos, met 7 voorgevulde ‘zaadpods’ met zaadjes van 7 verschillende kruiden (gewone en rode basilicum, bieslook, dille, munt, peterselie en tijm) ziet er anders uit dan in de handleiding staat. Er zitten ook niet de tabletten plantenvoeding in waar de gebruiksaanwijzing uit de doos het over heeft, maar sachets met vloeibare voeding. In het starterspakket zit een eigen handleiding, die helaas alleen in het Engels is. Er staat belangrijke informatie in, die mist in de Nederlandstalige handleiding. Op sommige punten wijken de 2 handleidingen van elkaar af en het is de vraag welke je dan moet aanhouden.

Zaaien

Het ‘zaaien’ gaat heel snel, maar is soms niet zo vanzelfsprekend. Als je de voorgevulde ‘zaadpods’ in de 7 gaten stopt, moet je soms zó hard duwen dat je iets fout lijkt te doen. Maar volgens de handleiding moet je de pod op bepaalde plekken kromdrukken. Omdat de handleiding spreekt van 2 tabletten plantenvoeding, doen we er maar 2 sachets in. Dan hoeven we alleen nog maar de Aerogarden tot de indicatie te vullen met water, de stekker in het stopcontact te doen en op het apparaat het desbetreffende groeiprogramma te selecteren.

Wachten

En dan is het wachten. Lang wachten. De belofte dat je er nauwelijks omkijken naar hebt, wordt wél dubbel en dwars waargemaakt. Na enkele weken geeft de Aerogarden aan dat je plantenvoeding en water moet bijvullen en dan kan hij er weer heel lang tegen. In- en uitschakelen van de lampen regelt de Aerogarden zelf. Maar wanneer kunnen we nou gaan plukken?

Plukken

Op het plukken moeten we langer wachten dan we dachten. Volgens de doos moet je na 28 dagen kunnen oogsten. Maar wij durven het pas na 5 weken aan. De gewone basilicum is dan een aardig eind en levert genoeg voor 1 à 2 gezinsmaaltijden. Ook met de tijm kom je een eindje. De opbrengst van de peterselie is te laag voor een echt goede portie. De overige kruiden zijn echt nog niet ver genoeg om goed van te plukken.

Teruggroeien

Na de eerste oogst lijkt het sneller te gaan met de gewone basilicum en de peterselie. Ze komen erg snel terug en de overige kruiden beginnen nu ook beter op te komen. Maar toch, na 8 weken zien we nog steeds niet de weelde die ons op de doos wordt beloofd. En als je flink plukt, moet je toch echt wel weer even wachten tot de boel is teruggegroeid. De gewone basilicum en peterselie gaan weliswaar hard, maar de bieslook groeit veel te traag om elke week te kunnen oogsten.

Kosten

Op de doos van de Aerogarden staat de claim dat je met de Aerogarden jaarlijks ‘honderden dollars’ bespaart omdat je geen kruiden meer hoeft te kopen. Dat lijkt ons sterk. Het apparaat zelf kost al €150. Volgens de gebruiksaanwijzing kun je met één pakketje kruiden 6 maanden doen. Een nieuw setje kost €20 via www.aerogarden.nl. Dat is dus €40 per jaar aan zaden. Daarnaast is de hoeveelheid plantenvoeding in de pakketjes niet voldoende, dus je moet 1 à 2 keer per jaar €8 uitgeven voor een fles met 11 voedingen. Verder raadt de gebruiksaanwijzing aan om elke 6 maanden de lampen te vervangen. Die kosten €20 per setje. Als de lampen aan zijn, verbruikt het apparaat zo’n 50 watt. De lampen zijn zo’n 8 uur per dag aan, dus dat komt neer op zo’n 146 kWh, oftewel ruim €32 per jaar. Net zo veel als een zuinige koelvrieskast.

Nieuwe onderdelen

Nieuwe zaadpods, plantenvoeding, lampen en overige onderdelen moet je bestellen via de Aerogarden-website. Onderdelen die het kweken wat goedkoper zouden maken, zoals het doe-het-zelf zaadpodpakket, zijn op het moment van schrijven (medio mei) al geruime tijd niet (meer) leverbaar. Van een lezer kregen we de melding dat ook de groeilampen (tijdelijk?) niet leverbaar zijn. Zie de reactie hieronder.

Honderden dollars besparen?

De terugkerende kosten van de Aerogarden komen neer op een kleine €130. Gezien het tempo waarin de kruiden groeien, duurt het wel even voordat je de eenmalige kosten voor het apparaat (€150) en de steeds terugkerende kosten voor zaden, voeding en lampen hebt terugverdiend. Hoe je dan nog ‘honderden dollars’ kan uitsparen, is ons een raadsel. Maar een erg makkelijke kweekmanier is het wel.

Benieuwd naar wat voor soorten plantjes je nog meer kunt kweken in de Aerogarden? Op Google Images (zoek op: Aerogarden) vind je leuke suggesties.

Wat is de Aerogarden?

Gezien op internet: de Aerogarden. Een elektrische kruidentuin voor dummies. Je hoeft alleen maar 7 voorgevulde capsules in het apparaat te zetten, water en plantenvoeding toe te voegen en de stekker in het stopcontact te doen. De rest doet het apparaat.

Starterspakket

De Aerogarden wordt geleverd met een starterspakket: een doos met 7 plastic capsules (‘zaadpods’) waarin zaadjes zitten van 7 verschillende kruiden (2 soorten basilicum, bieslook, dille, munt, peterselie en tijm), 7 dekseltjes (‘Bio-domes’) voor op de capsules en 8 sachets met vloeibare plantenvoeding. Via de website van Aeogarden zijn pakketjes met andere soorten zaden te koop, onder andere voor sla, bloemen, aardbeien en tomaten.

Gebruik

Je stelt op de Aerogarden in wat voor soort zaadjes je hebt geplant. De Aerogarden zorgt er dan voor dat de twee 25 watt-spaarlampen op gezette tijden aan- en uitgaan. Het apparaat waarschuwt als er water of plantenvoeding bijgevuld moet worden.

Claims

Met de Aerogarden zou je:

honderden dollars (euro’s) per jaar besparen;

gegarandeerd na 28 dagen kunnen oogsten;

geen tuinierervaring nodig hebben.

Waar is de Aerogarden te koop?

Op dit moment lijkt de Aerogarden alleen te koop via www.aerogarden.nl. Hij is te koop geweest bij de Bijenkorf, maar is volgens de website nu niet leverbaar. Via websites zoals Amazon.com is hij ook vanuit de Verenigde Staten te bestellen, maar dan krijg je wel de 110 V-versie, die niet geschikt is voor het Nederlandse 230 V-elektriciteitsnet. Let er dus op welk type je krijgt als je hem wil bestellen bij een niet-Nederlandse website. Dat geldt ook voor onderdelen van de Aerogarden.

Benieuwd of de Aerogarden zijn claims waarmaakt? Lees onze review van de Aerogarden.