Eerste indruk|Geen vuile handen meer met de Cetabever tuinhout sprayer. Met dit systeem zou het mogelijk zijn om hardhoutolie of beits op vlonders of schuttingen te spuiten. Werkt het ook?

Cetabever tuinhout sprayer: review

Hardhouten schuttingen of vlonders met Cetabever tuinhout sprayer behandelen gaat inderdaad snel en gemakkelijk. Maar helemaal ideaal is de sprayer ook niet. Voorbereiden en opruimen kost nog steeds een hoop tijd en het pompen kost aardig wat kracht. En afplakken is echt nodig.

Voorbereidingen

We proberen de tuinhout sprayer met Cetabever tuinhoutbeits op een plaatje blank hout. Eerst moeten alle onderdelen van de spayer worden gemonteerd: pomp, slang, spuitkop en andere losse onderdelen.



We gieten er wat beits in en pompten het vat op druk. Met weinig vulling krijg je al snel een lamme arm van het pompen. Het kost dan veel kracht op de sprayer op druk te krijgen. Volgens Cetabever zouden we met deze handelingen klaar zijn voor gebruik. Maar dat is niet zo. Zoals bij alle schilderwerk, is de voorbereiding het meeste werk. Slechte plekken en bladders in oude beits moeten worden verwijderd. Ook moet je zorgen dat je er niet over, naast of door het hout heen spuit. Anders zitten je planten en tegels onder de troep. Afplakken dus. Bescherm jezelf tegen de nevel met een mondkapje en een bril.

Aan de slag

We proberen de spuit met tuinhoutbeits op een losse plaat hout. De spuit geeft een mooie platte, maar brede bundel die ook verdraaid kan worden. Wel hebben we wat moeite om de dikte van de laag te bepalen en veroorzaken daardoor wat zakkers (dikke naar beneden rollende druppels) en te dunne plekken. Met wat oefenen zal het resultaat zeker verbeteren. Als we de plaat weghalen, is de noodzaak van het afplakken te zien. Op de achtergrond is met de donkere beits het silhouet van de plaat getekend. Er gaat veel beits naast.

Opruimen

Het restant van de beits kun je terugspuiten in de verpakking en alle afplakmateriaal moet worden opgeruimd. De spuit moet als volgt worden schoongemaakt: water erbij, even schudden, pompen en leegspuiten. Voor de zekerheid kun je deze handelingen nog een keer herhalen. Het afval mag niet in de gootsteen, dus moet je zorgen dat je een geschikte verpakking hebt waarmee je het bij het Klein Chemisch Afval kan inleveren.

Voor- en nadelen Cetabever tuinhout sprayer

Voordelen:

De sprayer maakt een mooie spuitbundel en werkt gemakkelijk;

Het spuiten van beits of olie op een schutting gaat erg snel;

De sprayer werkt op handkracht, dus flexibel draadloos en zonder energiekosten.

Nadelen:

Niet tijdbesparend door voorbereiding en opruimen. Zoals bij alle schilderklussen kost dit de meeste tijd;

Het schoonmaken van de sprayer kost vrij veel tijd. Bij gebruik van olie is dit echter niet altijd nodig;

Het pompen kost veel kracht;

Of de olie en beits ook voor (hard) houten meubels geschikt is, staat niet op de verpakking. Het zou kunnen dat de olie blijft afgeven.

Conclusie

We vragen ons af wat deze spuit je aan tijd bespaart. Voor de prijs van €35 hoef je het niet te laten, maar hij is alleen van nut als je een groot oppervlak wilt beitsen of oliën en je weinig hoeft af te plakken of af te schermen. En hoe vaak is het nu nodig om de schutting te beitsen en terrasvlonders te oliën? Het ding staat wel het hele jaar in de schuur. De Cetabever tuinhout sprayer belooft tijdwinst en inderdaad, hij werkt snel, maar kost je aan voorbereiding en schoonmaak je ook nog steeds veel werk.

Cetabever tuinhout sprayer, wat is het?

Vind je het beitsen van de schutting of vlonderplanken een vervelende klus? Met de tuinhoutsprayer van Cetabever kun je hardhoutolie of beits op hardhouten schuttingen en tuinvlonders spuiten.

Hoe werkte de Cetabever tuinhout sprayer?

Het apparaat is een kunststof vat dat met een handpomp op druk wordt gebracht. Onderaan zit een slang met een handgreep met een spuitmond. Volgens Cetabever hoef je alleen het vat maar te vullen, op druk te pompen en je bent klaar om te beginnen.



Met de tuinhoutsprayer kun je volgens de fabrikant 1 m² in een minuut gelijkmatig sprayen. Dit zou een behoorlijke tijdwinst zijn ten opzichte van met de hand beitsen.



Gaat het ook zo snel en gemakkelijk in de praktijk? Bekijk de testresultaten.