Hoe wij hogedrukreinigers testen

Wij testen hogedrukreinigers op hun schoonmaakprestatie, gebruiksgemak, waterverbruik en levensduur. In de test kijken we naar de meest populaire merken in de belangrijkste prijsklasse van zo'n €100 tot bijna €500.

De hogedrukreinigers in onze test

In onze test onderzoeken we de schoonmaakprestaties en de constructie van populaire, veelverkochte hogedrukreinigers. Ook onderwerpen we de apparaten aan een duurtest.

We selecteren de apparaten aan de hand van verkoopcijfers. De modellen in onze test zijn dus een afspiegeling van de Nederlandse markt. De focus ligt op de prijsklasse tussen de €100 tot €500.

Gebruiksgemak

Een hogedrukreiniger moet je gemakkelijk kunnen gebruiken. We letten onder meer op de volgende punten:

Is het apparaat makkelijk te verplaatsen?

Kun je de hogedrukslang makkelijk op- en afrollen?

Komt er niet al te snel een slag of een draai in de hogedrukslang?

Kun je het spuitpistool goed hanteren?

Kun je de hogedrukreiniger langdurig zonder problemen gebruiken? Trillingen in het handvat van het spuitpistool zijn bijvoorbeeld erg hinderlijk.

Schoonmaakprestaties

Om de prestaties van hogedrukreinigers te beoordelen, kijken we naar het resultaat bij de ideale afstand tussen het spuitpistool en de ondergrond. Een goede hogedrukreiniger reinigt een zo groot mogelijk oppervlak met een zo egaal mogelijk resultaat, zonder het oppervlak te beschadigen.

Ook beoordelen we de prestatie in situaties die gangbaar gebruik nabootsen. Bijvoorbeeld het reinigen van een harde tegelondergrond. We meten de benodigde tijd voor een goed resultaat, het waterverbruik en het stroomgebruik.

Levensduur

We onderwerpen de apparaten aan een duurtest om de levensduur te bepalen. Veel van de apparaten gaan voortijdig kapot. Goedkoop is daarbij in de regel duurkoop.

Veel van de apparaten gaan voortijdig kapot. Goedkoop is daarbij in de regel duurkoop.

