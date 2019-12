Accessoires en hulpstukken voor de hogedrukreiniger

Een hogedrukreiniger is voor veel toepassingen buitenshuis geschikt. Maar het is belangrijk om er verstandig mee om te gaan en voor iedere klus het juiste hulpstuk van de reiniger te gebruiken.

Op de meeste hogedrukreinigers zitten een aantal standaard hulpstukken. Lees daarover hieronder meer. Daarnaast kan een hogedrukreiniger ook geleverd worden met hulpstukken voor het wassen van de auto of met bijvoorbeeld een rioolslang voor het ontstoppen en reinigen van leidingen.

De standaard spuitlans

Met de standaardlans kan de waterstraal en daarmee de kracht van de hogedrukspuit worden gecontroleerd. Een brede waterstraal heeft een groot schoonmaakoppervlak, maar een lagere waterdruk. Hoe geconcentreerder de straal, hoe hoger de waterdruk en daarmee de schoonmaakkracht.

Maar pas op met de geconcentreerde straal! Uit onze test blijkt dat deze dunne waterstraal met name een zacht oppervlak, zoals een houten schutting of vlonder, snel beschadigt.

Bekijk welke hogedrukreinigers goed presteren in onze productvergelijker.

De vuilfrees of roterende spuitlans

Een vuilfrees is een van de meest gangbare opzetstukken voor de hogedrukspuit. Deze lans gebruik je in plaats van de standaardlans bij extra hardnekkig vuil. Een krachtige dunne waterstraal roteert bij de vuilfrees waardoor het werkoppervlak wordt vergroot.

Enkele high-end modellen hebben een spuitlans die zowel de standaardfunctie als de roterende vuilfrees in 1 lans combineert.

Let op: de beschadigende kracht van de roterende straal is heftiger dan de standaardspuitlans.

Terrasreiniger

Een terrasreiniger verdeelt de waterdruk over een ronddraaiende sproeiarm. De sproeiarm is overkapt waardoor het water niet opspat. Als na verloop van tijd de tegels niet meer zo vlak liggen is een terrasreiniger wel minder effectief. In de meeste gevallen blijkt de terrasreiniger sneller te werken en minder water te gebruiken dan de standaardspuitlans. Kortom, ideaal voor het schoonmaken van terras en andere grote oppervlaktes.

Sommige terrasreinigers hebben ook een handvat zodat je deze verticaal kunt gebruiken. Handig voor bijvoorbeeld de schuur of garagedeur.

Bekijk in de productvergelijker welk hogedrukreinigers beschikken over een terrasreiniger.

Rioolslang

Een ander handig accessoire is de rioolslang. Dit is een hogedrukslang met een speciale nozzle, die zichzelf op eigen kracht (hij spuit achterwaarts) door een verstopte leiding of afvoer heen kan werken. Ze zijn er vaak in verschillende lengtes, zodat je ook een verder gelegen verstopping kunt oplossen.