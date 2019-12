Kärcher ruitenreiniger

Kärcher WV 50 Plus ruitenreiniger: review

Conclusie

Met de Kärcher WV 50 Plus gaat ramenlappen makkelijker en sneller, en je hebt minder geklieder van vuil waswater. Maar het lukte ons niet altijd om een streeploos resultaat te krijgen. En als je in plaats van met het poetsstuk met een emmer sop wast, kan er nog steeds water op de grond vallen en kan het toch nog een kliederboel worden.

De onderste randjes en smalle ramen zijn lastig bereikbaar met de wisser. Door deze nadelen zijn we toch niet dolenthousiast - vooral niet gezien de prijs van dit apparaat - ook al zijn de gebruikers van het apparaat blijkens de recensies op internet wel positief. Kortom met de Kärcher WV 50 Plus ruitenreiniger was je ramen makkelijker en sneller, maar hij schiet op een aantal punten tekort.

Eerste gebruik

Er zit een summiere gebruiksaanwijzing bij het pakket, maar zodra je aan de slag gaat met de Kärcher WV 50 Plus ruitenreiniger merk je dat het gebruik zo vanzelfsprekend is, dat een uitgebreidere gebruiksinstructie eigenlijk niet nodig is.

De spuitflacon

De Kärcher WV 50 Plus wordt geleverd met een flesje geconcentreerde ruitenreiniger van 20 ml. Die ruitenreiniger kun je verdunnen tot 250 ml reinigingsvloeistof, dat wil zeggen: één spuitflacon vol. Je kunt natuurlijk ook wassen met een emmer met sop, of zelf een reinigingsvloeistof maken door een paar druppels afwasmiddel en een scheutje azijn aan water toe te voegen. Het spuitstuk is niet geschikt voor spiritus.

Wil je de meegeleverde ruitenreiniger blijven gebruiken, dan kan dat in een set van 4 x 20 ml. De navulsets zijn lastig te vinden in gewone winkels, maar online hebben we ze gezien bij neckermann.nl vanaf zo'n €6 à €7, exclusief verzendkosten.

Vervangende microvezeldoeken voor op het poetsstuk zijn ook lastig te vinden. Bij neckermann.nl kosten ze zo'n €11 exclusief verzendkosten.

Het poetsen

Als je de flacon hebt gevuld, schroef je het gedeelte met het poetsstuk erop en kun je aan de slag. Je moet flink spuiten voor je via het poetsstuk voldoende waswater op het raam hebt aangebracht om prettig te kunnen boenen.

Voor de rest gaat het erg makkelijk.

Je kunt natuurlijk ook op je gebruikelijke manier de ramen wassen, bijvoorbeeld met een emmer sop en een spons.

De elektrische wisser

Is de ruit schoon, dan komt de wisser-met-accu in actie. Je zet de wisser bovenaan het venster en schakelt hem in. Terwijl je de wisser langzaam naar beneden trekt, zuigt de wisser al het vuile waswater weg, in plaats van het naar beneden - op de vensterband of de grond - te vegen.

Dat doet hij inderdaad prima, alleen de onderste randen van het raam zijn lastig te bereiken. Verder maakt de wisser aardig wat herrie.

Het resultaat

Na het wissen zou de ruit droog en streeploos schoon moeten zijn. Dat laatste lukt de proefpersonen niet zo goed. Vooral als er te weinig reinigingsvloeistof werd gebruikt, zagen we vaker strepen.

Overigens blijkt uit recensies op internet dat vrijwel alle gebruikers de ruiten streeploos gereinigd krijgen.

De accu

Volgens de productinformatie kun je met één volle accu zo'n 20 minuten werken. Dat klopt. Je kunt er in die tijd ongeveer 25 m2 aan ramen mee wissen - niet zo gek veel als je veel ramen hebt schoon te maken.

Als de accu bijna leeg is, begint er een rood lampje te knipperen. Het duurt dan zo'n 3 uur om de accu weer helemaal op te laden. De accu is niet los te koppelen en er is ook geen reserve-accu beschikbaar waardoor je de ene accu zou kunnen opladen terwijl je de andere gebruikt.

Voor grote ramenlap-klussen is deze Kärcher dus niet zo geschikt want dan kun je pas na 3 uur verder met je werk.

En verder

De wisser is 28 cm breed. Voor ruitjes smaller dan dat is de Kärcher dus niet zo geschikt. Er is wel een wisser te koop van 17 cm breed, maar die is erg moeilijk verkrijgbaar. Er is geen verlengstuk leverbaar voor de wisser, dus hoger gelegen ramen zijn hier niet mee schoon te maken zonder ladder.

Wat is de Kärcher WV 50 Plus ruitenreiniger?

Deze versie van de Kärcher WV 50 ruitenreiniger bestaat uit 2onderdele":

Een snoerloze elektrische wisser die wordt aangedreven door een Li-ionaccu;

Een spuitflacon met daarop een poetsstuk met microvezeldoek.

In de verpakking zit ook 20 ml geconcentreerd ruitenreinigingsmiddel en een adapter om de accu op te laden.

Het idee is dat je de spuitflacon vult met verdunde ruitenreiniger. Vervolgens schroef je het poetsstuk op de spuitflacon en maak je de ramen schoon. Na het schoonmaken zuig je met de elektrische wisser het vuile waswater op, en wordt de ruit streeploos schoon en droog.

Volgens Kärcher bespaar je zo:

Tijd;

Geklieder.

Dit omdat je het vuile waswater niet meer op de grond of de vensterbank veegt met de trekker, en omdat je de trekker niet meer hoeft af te vegen. Ook werkt de spuitflacon sneller dan een emmer water met sop en drupt hij minder.

Volgens de instructies kun je met de Kärcher ruitenreiniger ook tegels en spiegels en dergelijke makkelijk en streeploos schoonmaken.

Er is ook een uitgeklede versie van de Kärcher WV 50, daar zit alleen de wisser met de accu bij.

De Kärcher WV 50 Plus is te koop bij onder andere bouwmarkten en webwinkels voor ongeveer €60.

Maakt de Kärcher WV 50 ruitenreiniger het ramenwassen inderdaad makkelijker, sneller en met minder geklieder? Wij testten hem.