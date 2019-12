Kärcher To Go Mobile Outdoor Cleaner: preview

Eerste indruk|Karcher introduceerde in het voorjaar van 2017 een mobiele lagedrukreiniger. Hiermee kun je op een locatie waar je geen tuinslang aan kan sluiten toch met water spuiten. Handig voor het afspoelen van vieze schoenen, een vieze fiets die achterin de auto moet, een boot of caravan. De prijs is niet onaardig, maar niet iedereen zal er een toepassing voor kunnen vinden.

De Karcher Outdoor Cleaner 3 heeft een Lithium Ion accu en een eigen watertank waardoor hij te gebruiken is voor schoonmaakklussen op locatie. Hij werkt met 4 bar druk en dat is vergelijkbaar met de druk uit een tuinslang. In tegenstelling tot een hogedrukreiniger kun je dus ook gewoon je hand in de waterstraal houden.

Handig voor onderweg

De Mobile Outdoor Cleaner weegt 2,5 kg en is compact (277 x 234 x 201mm). De spiraalslang (2,8 meter), de sproeier en eventuele andere accessoires kunnen in een bak onder de tank worden opgeborgen. De watertank heeft een inhoud van 4 l. De lithium-ion accu laad je in 180 minuten op en dan kun je er 15 minuten mee sproeien.

Mocht 15 minuten niet genoeg zijn dan kun je met een speciaal koppelstuk nog verder sproeien op de accu van de auto. Mocht je meer water nodig hebben dan de 4 liter dan kan je ook direct uit een meer of beek water opzuigen. De watertank in de beek opnieuw vullen kan natuurlijk ook.

Gemak voor mountainbikers en hondenbezitters

Er zijn 3 standaard accessoire pakketten te koop:

Adventure box; met slang voor het aanzuigen uit een beek en een borstel.

Fiets box: met speciaal reinigingsmiddel, een borstel en een microvezel doek.

Huisdieren box; speciaal opzetstuk waardoor de straal ook te gebruiken is op een hond of andere huisdieren, een handdoek voor de hond en een borstel.

Prijs en verkrijgbaarheid

Voor de uitvoeringen met extra accessoires betaal je €179,99. De boxen zijn ook los te koop. Ze kosten elk €39,99. De Outdoor Cleaner 3 is onder andere verkrijgbaar via de webshop van Kärcher en enkele online winkels.

