Hogedrukreiniger kopen: waar let je op?

Een hogedrukreiniger is geschikt voor het schoonmaken van terras of gevels. Maar ook voor je tuinmeubilair, auto of caravan. Wil je een hogedrukreiniger kopen, bedenk dan eerst waar je hem allemaal voor gaat gebruiken. Niet elke ondergrond is geschikt voor de hogedrukstraal.

Het is vaak goedkoper om een speciale uitvoering met hulpstukken te kopen, dan later losse hulpstukken aan te schaffen. Dit is vooral relevant als je een hogedrukreiniger wilt gebruiken voor het schoonmaken van je auto. Veel merken verkopen een 'car-editie', met een aantal borstels.

Als je de terrastegels met een terrasreiniger wilt gaan schoonmaken, beoordeel dan wel of de tegels niet teveel ongelijk liggen. Een reiniger werkt het makkelijkst als de tegels goed aansluiten.

Rioolslang

Een handig accessoire is de rioolslang. Dit is een hogedrukslang met een speciale nozzle, die zichzelf op eigen kracht (hij spuit achterwaarts) door een verstopte leiding of afvoer heen kan werken. Ze zijn er vaak in verschillende lengtes, zodat je ook een verder gelegen verstopping kunt oplossen.