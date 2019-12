Leifheit vacuüm raamwisser

Kärcher introduceerde in 2011 een set van ruitenreiniger en raamwisser, de WV 50 Plus. Twee jaar later komt Leifheit met een vergelijkbare raamwisser (Leifheit noemt het zelf een 'vacuum raamzuiger') die een paar belangrijke voor- en nadelen ten opzichte van de Kärcher heeft.

Eerste gebruik

Het gebruik is zo vanzelfsprekend, dat een uitgebreide gebruiksinstructie eigenlijk niet nodig is. Het is een kwestie van de zuigmond met opvangbak op de accu te klikken, een eerste keer volledig op te laden en bij het eerste gebruik het verlengstuk erin te klikken.

De elektrische wisser

Eerst was je de ruit met een spons. Is de ruit schoon, dan komt de wisser-met-accu in actie. Je zet de wisser bovenaan het venster en schakelt hem in. Terwijl je de wisser langzaam naar beneden trekt, zuigt de wisser al het vuile waswater weg, in plaats van het naar beneden - op de vensterband of de grond - te vegen.

Dat doet hij inderdaad prima. In vergelijking met de Kärcher valt op dat de Leifheit-wisser alleen herrie maakt als hij op de ruit geplaatst is; neem de wisser van de ruit af en de motor gaat gelijk minder toeren draaien.

Het resultaat

Na het wissen zou de ruit droog en streeploos schoon moeten zijn. Deze belofte maakt hij volledig waar.

De accu

Het belangrijkste voordeel ten opzichte van de Kärcher is zijn werktijd op één acculading. De Kärcher-wisser heeft geen spaarstand en werkt continu op vol vermogen, de wisser van Leifheit neemt automatisch 'gas terug' als je hem van de ruit af haalt. Zodoende kun je op een acculading een groot raamoppervlak wissen.

En verder

Er wordt een kort verlengstuk bijgeleverd dat door middel van een kliksysteem onderin de wisser is te bevestigen.

Wil je nog hogere raamopvlakken zonder ladder bereiken, dan kun je er ook een langer verlengstuk van Leifheit in plaatsen.

Als het tankje begint vol te lopen met water, wordt de wisser - zeker op het verlengstuk - wel een flinke belasting voor je pols.

En als je het tankje na het ramen zemen wilt laten leeglopen, dan blijkt de opening niet handig in een hoek te zitten maar middenop een zijvlak. Daardoor is het een heel gehannes om ook de laatste druppels eruit te krijgen.

Conclusie

De Leifheit vacuum raamzuiger maakt één van de twee beloftes zeker waar: de ruit wordt streeploos schoon. Maar minder waterspetters op de vloer, zeker als je de binnenkant van de ramen wist, die belofte kan hij niet inlossen. De meeste waterspetters komen simpelweg met het soppen op de vloer terecht en niet met het wissen. Verder is de raamzuiger pittig geprijsd. De adviesprijs is €80, bij Blokker is hij nu (testdatum: april 2013) verkrijgbaar voor een actieprijs van €50.

