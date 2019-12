Eerste indruk|Het lappen van de ramen is voor weinig mensen een favoriete bezigheid. Nieuwe effectieve manieren om je raam te wassen bekijken we dan ook graag. Er zou 8 jaar innovatie zitten in de Mr. Ti, dat belooft wat.

Mr. Ti ramenwisser: review

Conclusie

Een ware teleurstelling is de Mr. Ti. Het water op de ramen liep nauwelijks in de houder, maar druppelde gewoon vrolijk naar beneden langs het raam. Op onregelmatige oppervlakken, zoals tegelwanden, paste de Mr. Ti zich onvoldoende aan en bleven er gewoon strepen achter op de tegels.

Wat belooft het?

Tommy Teleshopping belooft dat we met Mr. Ti ramen snel én eenvoudig streeploos schoon kunnen zemen, zonder water op de vloer! Er zou geen enkele druppel meer vallen...

Verder zouden gladde oppervlakken met Mr. Ti kristalhelder schoon worden, zónder vegen of strepen. Water zou ook niet meer langs het kozijn druipen en Mr. Ti zou ook geschikt zijn voor halfronde oppervlakken en tegels.

Hoe werkt het?

Je maakt eerst de microvezelhoes nat en doet er een paar druppels reinigingsvloeistof op. Daarmee zeep je het raam in. Daarna ga je met de wisser eroverheen. Het vieze water moet vervolgens via de watergeleiders - een soort richels op de Mr. Ti - van de wisser direct in de watertank lopen. Als de tank vol is, of je bent klaar, dan giet je het water dat je in de tank hebt opgevangen eenvoudig leeg in de emmer.

In de praktijk

Geen gedruppel meer? Nou nee... Al snel blijkt dat je de microvezelhoes eigenlijk maar een tikkie nat moet maken of eerst goed moet uitknijpen voordat je hem kunt gebruiken, zonder dat hij druppelt. De hoes neemt namelijk veel water op en als je hem voor het lappen niet uitknijpt wordt de boel alsnog nat. Knijp je 'm wel uit, dan krijg je natte handen.

De wisser zelf is van siliconen polymeer en zou zich geheel vormen naar het oppervlak, zodat geen druppel er meer vandoor kan gaan. Strepen en druipers zouden zo voorkomen moeten worden. Wij zien op een tegelwand echter al snel strepen achterblijven. En vervelender nog de druppels lopen gewoon vrolijk langs het oppervlak naar beneden. Slechts een eenzame druppel weet de weg naar de tank te vinden.

Inhoud pakket

Mr. Ti wisser met geïntegreerde watertank en afneembaar handvat.

Absorberende microvezelhoes en houder.

Emmer/houder voor Mr. Ti.



