Kärcher K 5 Full Control

De K 5 Full Control is het meest basic K 5 model van Kärcher. In tegenstelling tot de K 5 Premium Plus modellen heeft dit model geen 3-in-1 Multi Jet spuitlans maar een losse standaard lans en een vuilfrees. Deze K 5 heeft het Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem waarbij de fles met detergent direct op de hogedrukreinig kan worden gemonteerd.