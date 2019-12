Kärcher K 5 Premium Full Control Plus Home

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De K 5 Premium Full Control Plus Home beschikt over de 3-in-1 Multi Jet spuitlans. Deze lans combineert de standaard lans en de roterende vuilfrees in een enkele lans. Op het hogedrukpistool is de waterdruk via knoppen te regelen. Dit model wordt geleverd met terrasreiniger en heeft een haspel voor de hogedrukslang op de machine. Ook heeft deze K5 het Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem waarbij de fles met detergent direct op de hogedrukreinig kan worden gemonteerd.