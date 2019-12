Wagner W550 verfspuit

Wagner W550 Verfspuitpistool, wat is het?

De Wagner W550 is een verfspuitapparaat voor de doe-het-zelver. Het spuitpistool bestaat uit een handgreep met ingebouwde ventilator, een verfbeker en een spuitkop. De lak wordt in de beker gegoten, waarna de beker onder de spuitkop wordt geschroefd. Spuitkop en beker kunnen aan de handgreep worden vast geklikt.

Voorbereiding

Voor gebruik moet de omgeving goed worden afgeplakt en het werkstuk moet zo geplaatst zijn dat je overal goed bij kunt.

Gebruik

Het werken met een spuitpistool is even wennen. De nevel moet gelijkmatig zijn om hem gelijkmatig en zonder zakkers (dikke druppels) op te kunnen brengen. Voor elke soort verf die je wil gebruiken, moet je dat even uitproberen.

Veiligheid

Bij gebruik van verf op terpentinebasis (alkydlak), moet je goed ventileren. Wagner schrijft mondbescherming niet voor, maar je moet een spuit die ook een nevel veroorzaakt eigenlijk niet gebruiken zonder mondkapje met koolstoffilter. Schilders mogen niet voor niets binnen alleen nog met verf op waterbasis werken.



Hoe werkt het verfspuitpistool? Lees de testresultaten.

Wagner W550: review

Wij probeerden de Wagner W550 uit met lak op terpentinebasis die we op blanke grenenhouten blokjes spoten. We hoefden niet af te plakken. In het kamertje dat nog wordt opgeknapt was een oude plank eronder genoeg. Maar we deden wel een stofbril op en een mondkapje met koolstoffilter voor. We hebben de spuit even op een proefstukje uitgeprobeerd en merkten dat de lak wat verdund moest worden.

Voordelen

Je kunt met het verfspuitpistool een perfect glad resultaat krijgen.

Nadelen

Je kunt over het algemeen met spuit moeilijker in hoekjes en gaatjes komen dan met een kwast;

Het vergt oefening om een goed resultaat te bereiken. Tot die tijd: foutjes herstellen met een kwast, voordat de verf te droog is;

Het werken met de spuit geeft behoorlijk wat rommel. Een oude krant eronder leggen is bij schilderen met de kwast nog wel eens genoeg. Bij spuiten moet je meestal alles in de omgeving goed afplakken om het te beschermen tegen de spuitnevel. Na afloop van het werk moet alle afplakwerk weer worden verwijderd;

Schoonmaken is ook nog best een klus. Het restant verf in de verfbeker kan terug in de pot. De beker kan worden omgespoeld met terpentine en de spuit doorgespoten. Dat moet je een paar keer herhalen, waardoor je met onbruikbare afvalterpentine blijft zitten. Die moet in een veilige verpakking bij het chemisch afval.

Conclusie

De Wagner W550 doet wat hij belooft het lukt om een vrij gelijkmatige laag op een paar blokjes hout te krijgen. Maar we raden de spuit toch niet aan. De nadelen wegen te zwaar: veel veiligheidsvoorzorgen treffen, veel opruimen en je moet ook oefenen om de hoogste kwaliteit te halen. En als je de spuit veel wilt gebruiken, moet je dit eigenlijk alleen in een spuitcabine met sterke afzuiging doen. Er zijn vast consumenten voor wie het resultaat op weegt tegen de nadelen, maar voor een gewone doe-het-zelver ligt het veel meer voor de hand een kwast te gebruiken.