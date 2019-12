Weedball onkruidverdelger

Eerste indruk|Onkruid verdelgen is het niet leukste klusje in de tuin, maar met de Weedball zou het allemaal gemakkelijker en zuiniger moeten gaan.

Weedball: review

Het vullen van de steel en het bedienen van de toevoer naar de rollers zijn de enige twee dingen die handig zijn aan de Weedball. Voor de rest is het een onhandig systeem en we betwijfelen of je er 80% onkruidverdelger mee kunt besparen.

Twee personen testten het gebruiksgemak van de Weedball. De opvallende zaken:

Het is lastig uitrekenen wat de verhouding moet zijn tussen onkruidverdelger en water, want er kan 0.828 liter in de steel. Met 1 liter rekent het toch een stuk gemakkelijker;

Je weet niet wanneer de rollers verzadigd zijn;

Als de Weedball nog maar voor een kwart vol is, moet je flink kracht zetten om er nog vloeistof uit te krijgen. Je moet dan eigenlijk alweer bijvullen;

De vloeistof komt niet helemaal tot de rand van de rollers en daardoor is de Weedball lastig te gebruiken langs kantjes en in hoekjes;

Sturen is lastig, omdat de steel zo slap is;

De steel is vrij kort, waardoor je moet bukken en kracht moet zetten om de vloeistof eruit te krijgen.

Bezuiniging

Volgens de fabrikant is het mogelijk om tot 80% op verdelgingsmiddel te bezuinigen. Waarschijnlijk baseert de fabrikant zich op het feit dat je met de Weedball alleen verdelger aanbrengt op het onkruid zelf en niet op de plantjes eromheen. Maar of een besparing van 80% dan mogelijk is? Met een gietertje of plantenspuit lijkt het niet zo veel onzuiniger.

Milieu

Dat de Weedball beter zou zijn voor het milieu zien wij ook niet bewezen. De hoeveelheid middel die je met het systeem gebruikt zou wellicht aanleiding voor de bewering zijn, maar of je het milieu belast ligt ook aan het soort verdelger dat je gebruikt en hoe vaak je dit gebruikt.

Weedball, wat is het?

De Weedball (te koop via www.weedball.nl en bij Tuincentrum Overvecht) is een systeem waarmee je onkruidverdelger aanbrengt. Je doet onkruidverdelger en water in de juiste verhouding in de steel en met een afstelbaar toevoermechanisme kun je de twee rollers bedienen die de verdelger op de juiste manier verspreiden.

Volgens de producent zou de Weedball:

Goed te gebruiken zijn langs kantjes, stoepranden, bestrating, hekwerken en muurtjes;

Gemakkelijk in het gebruik zijn;

Ook geschikt zijn als het hard waait;

Direct verdelger aanbrengen op de plaats waar dit nodig is;

Omliggende plantjes niet aantasten;

80% zuiniger zijn dan onkruid verdelgen op een andere manier;

Beter zijn voor het milieu.

Twee proefpersonen gingen aan de slag met de Weedball. Was dit tuinhulpje echt een uitkomst voor het verdelgen van onkruid? Lees de testresultaten.