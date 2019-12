Adviseur moet ook op andere partijen wijzen

De zaak was aangespannen door een dame die in augustus 2014 aanklopte bij advieskantoor Veldsink & van der Heijden in Haaren (Groningen) voor de financiering van een recreatiewoning als woonhuis.

De adviseur had binnen zijn portefeuille maar één aanbieder die zulke woningen wil financieren, namelijk BLG Wonen. De consument gaf aan dat zij later bij de Rabobank een financiering tegen gunstigere voorwaarden had verkregen en dat de adviseur er ten minste op had moeten wijzen dat ze niet samenwerken met deze bank.

Uitkomst van de zaak

De Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) geeft de consument voor een deel gelijk. Naar aanleiding hiervan stelt de commissie in een niet-bindend advies dat de adviseur ‘indringend’ moet wijzen op financiers waarmee hij niet samenwerkt.

De commissie vindt het advies van Veldsink & van der Heijden op zichzelf echter niet verkeerd. Wel moet de adviseur uit Haaren een deel (€700) van de adviesnota terugbetalen.

Inzet van de Consumentenbond

De Consumentenbond hamert er al jaren op dat tussenpersonen openheid van zaken moeten geven en transparant moeten zijn over de banden met aanbieders. Ook moet voor de consument duidelijk zijn met hoeveel en welke aanbieders de adviseur zaken doet en met welke niet én of een specifieke bank of verzekeraar een voorkeurspositie geniet en waarom.

Een onderzoek naar onafhankelijkheid van advies van de Consumentenbond, eveneens in 2014, toonde al aan dat de vergelijking die adviseurs maken vaak niet marktdekkend is.

Bron: uitspraak 2017-650 van de Geschillencommissie Kifid/Consumentenbond