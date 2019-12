Huisjehuisje: huurwoningen ruilen

Eerste indruk|HuisjeHuisje is de ‘Tinder-app’ voor het ruilen van je huurwoning. In eerste instantie is de app gericht op de grote steden maar iedereen met een huurwoning en verhuiswens kan zich aanmelden. De privacyverklaring laat nog wat te wensen over.

Snel van huurwoning ruilen, vooral in grote steden

HuisjeHuisje is de ‘Tinder-app’ voor woningruil van huurwoningen. De app is een initiatief van 26 woningcorporaties. De app is gratis, maar een succesvolle ruil kan een paar tientjes kosten (afhankelijk van de verhuurder). De privacyverklaring laat nog wat te wensen over, HuisjeHuisje belooft verbetering.

Pluspunten

Laagdrempelige en snelle manier om huurwoningen te ruilen.

Je kunt woningen filteren op locatie, woonplaats, huurprijs, aantal kamers en oppervlakte.

Minpunten

De app is nog vooral gericht op de grote steden en regio's Amsterdam en Utrecht.

Als jouw woningbouwvereniging of verhuurder niet is aangesloten, dan is toestemming nodig om te ruilen.

De privacyverklaring is op sommige punten onduidelijk.

Hoe werkt het?

Na je aanmelding kun je foto’s plaatsen van je eigen huurwoning, de plaats en de buurt. Daarna kun je net als bij de dating-app Tinder al ‘swipend’ op zoek naar een andere huurwoning, op basis van de grootte van je huishouden en je inkomen. Je ziet dan woningen die beschikbaar zijn en tegen welke prijs in de sociale (woningcorporaties) en vrije sector (particuliere verhuurders). Let wel, je kunt alleen naar rechts swipen en niet terug naar een vorige woning.

Klik je op de foto van een woning dan zie je eventuele andere foto’s, een korte beschrijving, de woonoppervlakte, kale huurprijs en het aantal kamers. Staat er een vinkje, dan zijn de betreffende gegevens en huurprijs gecheckt door de verhuurder. Die huurprijs kan hoger zijn dan wat de huidige huurder betaalt, afhankelijk van je situatie of het beleid van de verhuurder.

Match

Zie je een leuk huis voorbijkomen, dan kun je deze liken door op een hartje te klikken. Krijg je een like terug voor jouw woning, dan is er een match. Je kunt dan met elkaar chatten en een bezichtiging afspreken. De 26 corporaties die meewerken aan HuisjeHuisje hebben akkoord gegeven voor de woningruil via de app. Ook krijg je bij een woning van een aangesloten corporatie de huurprijs te zien die je gaat betalen en die bij je opgegeven inkomen past. Is de betreffende (particuliere of commerciële) verhuurder of corporatie achter de woning niet aangesloten, dan moet je eerst toestemming vragen. Daar kan een succesvolle match dus nog op stuklopen.

Voor wie is de app?

HuisjeHuisje is er voor iedereen die zijn huurhuis wil ruilen, ongeacht of de woningcorporatie is aangesloten. In totaal zijn er momenteel zo’n 13.000 huurwoningen beschikbaar via de app. Volgens woningcorporatie Ymere, de opdrachtgever en eigenaar van de app, zijn er inmiddels 1900 matches. Woon je op kamers of in een tijdelijke huurwoning, sloop- of koopwoning dan kun je je woning niet ruilen en heb je niets aan HuisjeHuisje.

Wat kost het?

De app kun je gratis downloaden voor Android-smartphones (vanaf Android-versie 5.0) en iPhones (vanaf iPhone 5). De app zelf is gratis. Bij een succesvolle match moet je soms wel administratiekosten betalen, afhankelijk van de verhuurder. Die kosten liggen volgens HuisjeHuisje bij de meeste verhuurders tussen de €25 en €50.

Privacy

Woningcorporatie Ymere heeft de app ontwikkeld en verwerkt ook je persoonsgegevens. Je gegevens kunnen in principe worden gedeeld met bedrijven die onder HuisjeHuisje vallen, ofwel woningcorporatie Ymere. Wie dit zijn staat niet omschreven. Dat is niet zo’n prettig idee, aangezien naast je adres ook je inkomen, gegevens over je huishouden en je IP-adres bekend is. Ymere laat ons weten dat de gegevens zoals inkomen alleen worden gebruikt voor het tonen van geschikte woningen. Volgens de woningcorporatie hebben in de praktijk alleen 2 Ymere-medewerkers en enkele medewerkers van WoningNet, die de app technisch beheert, (technisch) inzage in de gebruikersgegevens.

Google

Als je de app gebruikt worden er cookies geplaatst van Google. Volgens Ymere zijn dit eigenlijk geen cookies maar zogenoemde tracking id's die het IP-adres en acties van de gebruiker kunnen zien, maar Google krijgt geen van de door de gebruiker ingevoerde gegevens.

De privacyverklaring is nu onvoldoende helder over welke gegevens bij Google belanden. Je gaat automatisch ook akkoord met de privacyverklaring van Google als je met die van HuisjeHuisje instemt. Een linkje naar de Google privacyverklaring ontbreekt. Zo’n impliciete manier van akkoord geven komt vreemd op ons over. Als gebruiker weet je zo niet waar je ja tegen zegt, voor welke doeleinden je gegevens worden gebruikt en met wie ze worden gedeeld. Bij navraag laat Ymere ons weten dat akkoord gaan met de Google privacyverklaring noodzakelijk is om de app te kunnen downloaden en gebruiken.

Reactie Ymere over privacyregels

Ymere gaat de nieuwe Europese privacyregels invoeren. Ook kijken ze naar aanleiding van vragen van de Consumentenbond hoe ze de privacyverklaring van HuisjeHuisje duidelijker kunnen maken.

Ze gaan aan de slag met onder andere:

Duidelijker omschrijven wie de eigenaar van de app is en wie de gegevens kan inzien en welke (Google) services ze gebruiken.

Gebruikers informeren over aanpassingen in de privacyverklaring.

Informeren wat je rechten zijn wat betreft het inzien en corrigeren van je gegeven en informeren hoe lang je gegevens per categorie worden bewaard.

Toekomstige verbeteringen van de app