Inrichtingsapp Floor Plan Creator

Eerste indruk|Maak professionele plattegronden en bekijk ze in 3D om je huis in te richten met Floor Plan Creator. Is deze gratis app gebruiksvriendelijk? Wij probeerden het uit.

Conclusie

De Floor Plan Creator laat zich redelijk goed begrijpen maar het is jammer dat het allemaal in het Engels is. Al met al is het een hele uitdaging om er handig gebruik van te maken en krijg je de indruk dat het toch meer voor de professional bedoeld is. Door je nieuwe woning lopen met een rolmaat en met inspiratie uit wat woonbladen kom je waarschijnlijk ook een heel eind. Maar de app is gratis, dus liefhebbers hoeven zich niet te laten intimideren en kunnen de uitdaging gerust aangaan.

Wat is Floor Plan Creator

Met deze app kun je ruimtes ontwerpen op verschillende verdiepingen en hij helpt je je huis in te delen en in te richten met wanden, deuren, ramen en geillustreerde meubels. Ook kun je wanden en vloeren in verschillende kleuren bekijken. Zelf tekenen en ontwerpen is toch lastiger dan de instructies doen voorkomen. Enig bouwkundig inzicht is eigenlijk wel nodig.

Betaalde opties

Extra mogelijkheden zoals bestanden delen zijn er tegen betaling. Heel vervelend zijn de advertenties bovenin de app die je soms per ongeluk aanklikt. Advertentievrij maken kan tegen betaling.

Account

Je hoeft je niet te registreren en je kunt meteen beginnen.

Ondersteuning

Floor Plan Creator komt het best tot zijn recht op een tablet want om een ruimte te tekenen is het telefoonscherm eigenlijk te klein. Kom je er niet uit? Of weet je niet hoe en waar je moet beginnen? De app opent met een handige kennismaking die je op elk moment weer kunt terugkijken.

