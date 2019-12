Inrichtingsapp MagicPlan

Eerste indruk|MagicPlan is een gratis app om professionele plattegronden te maken en de ruimtes in te richten. Hoe werkt het? Wij probeerden de app uit.

Conclusie

Het is een hele klus om je de app van MagicPlan eigen te maken. Heb je eenmaal door hoe het werkt, dan is de app gebruiksvriendelijk te noemen. Je klikt op de aanwijzingen en gaat aan de slag. Het lijkt erop dat de app meer bedoeld is voor bouwkundigen of architecten. Maar met een rolmaat en een dosis voorstellingsvermogen lukt het je waarschijnlijk ook prima om je nieuwe woning in te richten. Voor 3D-zicht van je plattegrond en extra's moet je betalen. Maar de app met basisopties is gratis te downloaden, dus laat je niet weerhouden om hem naar hartenlust uit te proberen.

Wat is MagicPlan

Deze app helpt je je huis in te delen en in te richten. Je kunt ruimtes op verschillende verdiepingen tekenen en indelen en vervolgens invullen met wanden, deuren, ramen, pilaren en met geillustreerde meubels. De app heeft meerdere mogelijkheden maar zijn niet allemaal gratis. De werking wijst redelijk voor zich vanuit de app maar het vergt wel wat oefening. Gelukkig is de app in het Nederlands. Zelf tekenen is best lastig. Je krijgt de indruk dat het vooral voor de professional bedoeld is.

Betaalde opties

In opvallende kleur in het menu onder het kopje 'Kopen' worden plattegronden en abonnementen aangeboden die duidelijk gericht zijn op de zakelijke markt. Bestanden delen, in pdf-formaat omzetten of per e-mail verzenden gaat alleen tegen betaling. Zelfs om je plattegrond in 3D te zien moet je die eerst kopen.

Account

Na het installeren moet je je registreren om in te loggen. Zo kun je plannen delen en exporteren. Dat gaat via de cloud en geeft je toegang tot je eigen data.

Ondersteuning

Voor de beste resultaten ga je aan de slag met een iPad, want met de iPhone wordt het erg priegelig. Kom je er niet uit? Dan biedt de website van MagicPlan een uitgebreide kennisdatabank en instructiefilmpjes.

Verhuiscoach Nieuw huis? Wij helpen je stap voor stap op weg. Van de ultieme verhuischecklist tot de beste verhuisdoos. Meld je aan voor de online Verhuiscoach en ontvang per mail alle informatie voor je nieuwe huis.



Inschrijven

Lees ook: