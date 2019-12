Inrichtingsapp Roomle

Eerste indruk|Roomle is een gratis app om professionele plattegronden te maken met je eigen foto's, je ruimte in 3D te bekijken of om je huis in te richten met virtuele meubilair die je ook kunt kopen.

Conclusie

De app van Roomle is niet echt prettig in gebruik voor de gewone consument die zijn nieuwe woning wil inrichten. Het is allemaal erg ingewikkeld en lijkt meer bedoeld voor bouwkundigen of architecten. In het echt door je nieuwe woning lopen met een meetlint en de Ikeagids in de hand werkt waarschijnlijk sneller en beter. Maar de app is gratis, dus liefhebbers met bouwkundig inzicht hoeven zich niet te laten weerhouden om de app naar hartenlust uit te proberen.

Wat is Roomle

Deze app heeft veel mogelijkheden maar de werking is niet vanzelfsprekend en vergt heel wat oefening. Na verplichte registratie krijg je een e-mail met een instructiefilmpje.

Met Roomle kun je ruimtes ontwerpen. Het is mogelijk om de plaatsen van deuren en ramen aan te passen maar ook bijvoorbeeld trappen en balken in de ruimte neer te zetten. Verder kun je muren, plafonds, vloeren, deuren en kozijnen in verschillende kleuren bekijken. En er is een optie om je ontwerp in 3D te bekijken, echter geeft het niet alleen niet zo'n realistisch resultaat. Een ander minpunt is dat de app niet altijd vlekkeloos werkt: soms valt hij ineens uit. Ook is de hele app in het Engels en Duits.

Meubels aankopen

Naast ontwerpen kun je met de app ook een ruimte inrichten door virtueel meubels te plaatsen. Bovendien is er een mogelijkheid om de geplaatste meubels te bestellen. Je hebt keuze uit heel veel meubelmerken (75) waaronder Ikea.

Betaalde opties

Vervelend is steeds het verzoek om je account te upgraden, tegen betaling uiteraard. Je krijgt dan wel meer mogelijkheden en de gelegenheid om je plannen te delen via Facebook, Twitter of per e-mail.

Account

Na het installeren moet je je registreren om in te loggen. Daaarmee ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Roomle.

Ondersteuning

Voor het beste resultaat gebruik je een tablet want een telefoonscherm is echt te klein om fatsoenlijk te tekenen. Kom je er niet uit? Dan biedt de website van Roomle een uitgebreide tutorial. Verder vind je hier ook het instructiefilmpje terug.

