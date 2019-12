Nieuwbouwhuis: gebreken bij oplevering

Het aantal gebreken bij oplevering steeg gemiddeld met 40% tot 21 gebreken per opgeleverde woning. De Vereniging Eigen Huis (VEH) onderzocht hiervoor ruim 14.000 keuringen. De meest voorkomende gebreken zijn:

Vloeren en wanden die niet vlak zijn.

Ontbrekende of niet aangesloten apparatuur.

Slechte ventilatie.

Krassen in ramen.

Beschadigde deuren en schilderwerk.

Barsten in tegels en sanitair.

Oplevering formeel moment

In combinatie met het overhandigen van de sleutels, is de oplevering van het nieuwbouwhuis een belangrijk moment. Op dat moment draagt de bouwer het eigendom van de woning officieel aan jou over. Op dat moment moeten ook alle bouwtermijnen zijn betaald.

Bij de oplevering controleer je samen met de bouwer het huis op de volgende punten:

Voldoet het huis aan alle bouwregels.

Voldoet het huis aan de omschrijving in de verkoopbrochure.

Zijn de gemaakte aanvullende afspraken (meerwerk) uitgevoerd.

Heb je te weinig kennis van bouwregelgeving, dan is het verstandig om een bouwkundige mee te nemen. Zo'n deskundige vind je bijvoorbeeld via de Vereniging Eigen Huis. Alle gebreken die je tijdens de oplevering constateert leg je vast in het opleveringsrapport. Dit rapport onderteken je beiden na afloop. De bouwer heeft meestal 3 maanden de tijd om alle gebreken te verhelpen.

Aanrader: vooroplevering

Het geheim van een prettige oplevering zit 'm in de voorbereiding. De bouwer zal op de dag van jouw oplevering vaak meerdere huizen willen opleveren. Dat is een slecht moment om te onderhandelen. Je kunt daarom vragen om een vooroplevering (voorschouw). Dit is een informele, niet-officiële oplevering 1 of enkele weken voor de oplevering. De bouwer krijgt dan een extra kans om geconstateerde gebreken en niet nagekomen afspraken voor de oplevering op te lossen.

Is je nieuwbouwhuis onderdeel van een project, verenig je dan met andere buren. Deel ervaringen en tips en trek zo nodig gezamenlijk op richting bouwer. Goed contact met je buren is ook handig na de oplevering.

Wat te doen bij gebreken

Bij de oplevering moet het huis helemaal betaald zijn. Maar als koper heb je het recht om de laatste 5% van de aanneemsom op een rekening bij de notaris te storten. De bouwer ontvangt dit bedrag, zodra hij alle gebreken naar tevredenheid heeft opgelost. Dit heet de 5%-regeling nieuwbouw. De bouwer kan ook een bankgarantie afgeven ter grootte van 5%. Hij ontvangt dan wel al het geld, maar als verkoper kun je de bank zelf opdracht geven het bedrag alsnog terug te laten storten op jouw rekening.

Als je niets laat weten, zal de notaris na 3 maanden automatisch de resterende 5% uitbetalen aan de bouwer. Zijn de gebreken niet naar tevredenheid verholpen, dan moet je de notaris binnen 3 maanden na de opleverdatum schriftelijk of per e-mail laten weten dat het bedrag geblokkeerd moet blijven. De 5%-regeling geldt ook voor gebreken die pas na de oplevering zijn ontdekt.

Kom je er niet uit met de bouwer en is hij aangesloten bij Woningborg, dan kun je deze organisatie vragen om kosteloos te bemiddelen. Hier moet de bouwer ook aan mee willen werken. Wil hij dat niet of brengt de bemiddeling geen oplossing? Dan kun je het geschil voorleggen aan de rechter of aan de Raad van Arbitrage voor de bouw. Heb je een rechtsbijstandverzekering, schakel deze dan in voor juridische ondersteuning.

