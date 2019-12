Nieuwbouwhuis: Let op inbraak!

Inbraak voorkomen

Na oplevering van je nieuwbouwwoning komen schade en andere risico's voor eigen rekening. Zorg er daarom voor dat je verzekerd bent op het moment van de sleuteloverdracht. Sluit hiervoor een opstal- en inboedelverzekering af. Je kunt je natuurlijk goed verzekeren tegen inbraak, maar voorkomen is beter dan genezen.

Een aantal tips op een rij om de kans op inbraak te verkleinen.

Hoe gaan verzekeraars om met leegstand?

Hoe inbraak in je woning is gedekt op je verzekering, verschilt per verzekeraar en polis. Neem daarom de voorwaarden goed door en voorkom verrassingen. Bij veel verzekeraars is een woning tijdens verbouwing beperkter gedekt. De nieuwe woning wordt als onbewoond beschouwd en valt daarmee onder de categorie leegstand.

Verzekeraars ervaren een leegstaande woning als een verhoogd risico. In de voorwaarden kan bijvoorbeeld staan dat je een beperkte periode verzekerd bent. Of dat je de verzekeraar binnen een bepaalde termijn op de hoogte moet stellen van de leegstand. Houd hier rekening mee.

Inbrekers gaan niet altijd even netjes te werk. Vaak is er schade aan de ramen. Deze schade kun je verzekeren via een glasverzekering. Dit kan standaard meeverzekerd zijn op je opstal- of inboedelverzerking, of is als losse module af te sluiten. Let op, ook glas is tijdens leegstand niet altijd of beperkt gedekt. Kijk hier goed naar voordat je een verzekering afsluit.

Inboedel- en opstalverzekering afsluiten

Het kan zijn dat je al een inboedel- en/of opstalverzerking hebt op je oude woning. De meeste verzekeraars geven gedurende een bepaalde periode dekking voor de inboedel in het oude en het nieuwe huis. Het kan qua dekking en premie ook handig zijn om een nieuwe verzekering af te sluiten en je oude te beëindigen. Benieuwd welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) het beste bij jou past? Vergelijk inboedel- en opstalverzekeringen en kies de beste verzekering voor jou.

