Analyse haalbaarheid hoort bij hypotheekadvies

Nieuws|Een financieel adviseur moet duidelijk aangeven of het mogelijk is de hypotheek rond te krijgen binnen de termijn die in de koopovereenkomst staat. Dit blijkt uit een uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) van 17 oktober.

Wat is het geval? Een hypotheekadviseur had niet tijdig bekeken of een hypotheeklening voor aankoop en verbouwing van een woning voor een klant haalbaar was. Daarnaast had de adviseur niet aan de klant verteld binnen welke termijn het geld van de hypotheek kon worden opgenomen en welke eisen de hypotheekverstrekker stelde. De klant moest daardoor een hoge boete betalen aan de verkoper omdat de hypotheek niet op tijd rond was. De adviseur moet van de Geschillencommissie die kosten aan de klant vergoeden.

Haalbaarheid hypotheek

Een hypotheekadviseur moet duidelijk zeggen of het mogelijk is om de hypotheek rond te krijgen binnen de termijn die staat in de koopovereenkomst. Lukt dit namelijk niet dan zijn er hoge kosten: meestal moet je dan 10% van de koopsom van de woning betalen om de koopovereenkomst te ontbinden.

Stappenplan

De meeste mensen schakelen een hypotheekadviseur in omdat de hypotheek een gecompliceerd financieel product is. Heb je hypotheekadvies nodig? Loop ons 5-stappenplan door, zodat je vooraf duidelijk hebt wat je mag verwachten van een hypotheekadviseur.

Bron: Uitspraak Kifid