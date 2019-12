Wat moet je vragen aan de hypotheekadviseur?

Het kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek is gratis en bedoeld om te bekijken of de adviseur jou van dienst kan zijn en of het klikt. Hij zal uitleggen wat hij voor jou kan betekenen en wat de kosten globaal zullen zijn. De adviseur probeert in een gesprek helder te krijgen wat je adviesvraag is. Daarnaast stelt hij vragen over je financiële situatie, om in te schatten of hij aan jouw verwachtingen kan voldoen.

Vóór het adviestraject begint, hoort de adviseur je een dienstverleningsdocument (dvd) en een dienstenwijzer te geven. In het dvd staan de gemiddelde kosten en een beschrijving van zijn werkzaamheden.

Vragen voor het kennismakingsgesprek met een hypotheekadviseur Wij stelden een vragenlijst (pdf) op met vragen voor het kennismakingsgesprek met een hypotheekadviseur. Je kunt de vragenlijst uitprinten en meenemen. Is aan het slot van het gesprek iets niet (voldoende) besproken, vraag er dan alsnog naar.

Het adviesgesprek

Je hebt zojuist getekend voor de aankoop van je eerste huis. Een geweldig en spannend moment. Heb je een goed gevoel overgehouden aan het kennismakingsgesprek met de hypotheekadviseur? Dan is het tijd voor het (eerste) adviesgesprek.

Zorg dat je goed voorbereid bent. Lees vooraf het eerder ontvangen dienstverleningsdocument door. Hierin staan de gemiddelde kosten en de werkzaamheden van de adviseur beschreven. En vergelijk hypotheekrentes in onze vergelijker.

Vragen voor je adviesgesprek Wij stelden een vragenlijst (pdf) op met vragen voor je adviesgesprek. Je kunt de vragenlijst uitprinten en meenemen. Is aan het slot van het gesprek iets niet (voldoende) besproken, vraag er dan alsnog naar.

